美国决定对欧盟部分产品加征10%至25%关税

世界贸易组织2日裁决，就欧洲联盟“违规”补贴欧洲空中客车公司，美国有权向欧盟征收报复性关税。

获得世贸组织“绿灯”，美国政府2日晚些时候对从欧盟进口的飞机、农产品等一系列产品加征关税。

【双双“违规”】

世贸组织2日说，欧盟及其部分成员国没有完全执行世贸组织争端解决机构先前作出的裁决，仍然补贴空客，致使竞争对手波音公司每年损失大约75亿美元。

依据这一数据，美国政府有权每年向欧盟至多75亿美元的输美商品征收报复性关税。

美欧航空制造业补贴争端由来已久。美方2004年向世贸组织提起诉讼，指认欧盟以各种形式向空客提供补贴；欧盟随后同样向世贸组织起诉美国政府向波音提供巨额补贴。

世贸组织曾先后判定美国和欧盟违规补贴各自飞机制造企业。一些分析师说，世贸组织可能明年早些时候作出裁决，允许欧盟向美国征收报复性关税。

依据规则，美国下一步将向世贸组织争端解决机构提出采取报复措施的申请。世贸组织原定本月28日召开会议，正式授权美国对欧盟产品施行报复，但依据美方请求提前至14日。

【立即“动手”】

世贸组织宣布裁决后，美国贸易代表办公室宣布，根据最新裁决结果，美方将对一系列欧盟产品加征关税，18日生效。

贸易办公室在一份声明中说，美方将对空客在欧洲生产的大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟部分农产品和其他产品加征25%的关税。

只是，美方列出的加征关税清单显示，空客在美国亚拉巴马州的工厂和波音可以继续以原有税率进口和使用欧盟制造的飞机部件。

美方先前指认法国、德国、西班牙和英国补贴空客，因而清单中所列绝大部分产品来自这四国，包括法国红酒、德国咖啡、西班牙橄榄制品、英国威士忌以及整个欧盟范围内生产的奶酪。

贸易办公室说，虽然美方有权加征100%关税，但决定仅对部分产品加征10%至25%的关税；美方有权随时加征更多关税或调整加征关税产品。

【可能“双输”】

就美方加征关税，欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦表达忧虑，说这一举措“只会对大西洋两岸的企业和民众造成损害”，“短视”且“适得其反”。

她在一份声明中说，“如果美方决定施行获得世贸组织授权的反制措施”，那将“迫使我们不得不采取相同举措”。

法国外交部2日说，如果美方加征关税，欧盟将根据世贸组织的裁决对美国施加报复，以捍卫自身利益。

空客先前说，这一欧洲飞机制造商在美国设有工厂，直接提供大约4000个就业岗位，对美国经济作出贡献；美欧航空补贴争端将导致“双输”局面。

以美国航空服务运营商为首，美国众多空客飞机进口方呼吁，政府应谨慎选择加征关税的行业和对象，以免对美国经济造成“连带损害”。

美国去年6月1日起对欧盟钢铝产品加征关税。作为报复，欧盟同月22日对总额28亿欧元（约合32.6亿美元）的美国产品加征关税。双方贸易谈判推进艰难。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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