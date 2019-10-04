中欧伦敦论坛聚焦中国消费升级新机遇

新华社伦敦10月3日电（记者杨晓静）由中欧国际工商学院和英国中国商会联合主办的“智荟中欧”2019伦敦论坛日前在此间举行，与会者围绕中国消费升级带来的新机遇等议题进行了广泛对话和深入讨论。

中国驻英国大使馆公使陈雯表示，本届论坛聚焦中国消费升级与中英合作机遇，具有重要意义。期待中英两国能够携手努力，把握消费升级的新趋势，开拓中英合作的新机遇，打造更多造福两国和世界人民的新成果，推进中英关系“黄金时代”行稳致远。

伦敦副市长拉杰什·阿格拉沃尔表示，伦敦是一个开放的城市，有很多科技企业落户伦敦，这些企业的产品和服务能很好地满足中国市场需求。

中欧国际工商学院副教务长、经济学和金融学教授许斌指出，中国正处于经济发展新阶段，中国市场对国外高科技产品与服务存在较大需求。同时，中国将持续扩大开放，吸引更多外国直接投资，这将为中英合作提供广阔空间。

英国中国商会会长、中国银行伦敦分行行长方文建表示，中英合作可从交流、参与、合作三个层面展开，探讨商业变化趋势和潜在机遇。

来自中欧国际工商学院及中英两国政商界代表250余人参加了此次活动。多位中英两国企业家、学者围绕“消费升级新秩序：中国市场与英国机遇”和“科技创新原动力：金融产品融入衣食住行”两个议题进行了讨论。

(责编：李枫、曹昆)