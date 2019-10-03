“现在正青春！” 86岁日本老人将赴夏威夷挑战铁人三项赛

人民网东京10月3日电（李沐航）据《朝日新闻》网站报道，铁人三项赛包括游泳3.8公里、公路自行车180公里、马拉松42.195公里，需完成总距离226公里。来自日本千叶县八千代市的稻田弘（86岁）将于10月12日参加在夏威夷举办的铁人三项赛锦标赛，挑战自己作为最高龄选手的记录。稻田弘说：“到了这个岁数还能参加挑战，这是非常值得高兴的。为了支持我的人们，我要努力到90岁。”

稻田弘曾是NHK电视台的一名记者，在60岁退休后，便在自己居所附近的健身房开始了游泳练习。69岁时，原本就很擅长跑步的稻田弘又购买了自行车，在70岁时首次参加了铁人三项比赛（游泳1.5公里、公路自行车40公里、马拉松10公里）。

在不断的苦练和适应下，稻田弘在76岁时参加了总距离是之前比赛4倍以上的国内铁人三项赛。2011年，已78岁高龄的稻田弘成功入选只有在世界各地举办的铁人三项赛中取得优异成绩才能参加的“夏威夷铁人三项世界锦标赛”。但是，稻田弘在游泳时因呼吸困难不得不中途退赛。“很懊悔，眼泪也停不下来，我一定会再次挑战的。这次的失败经验已经成为了我的动力”稻田弘在之后表示。

翌年，稻田弘再次发起挑战，历经15小时38分钟，成功完成了铁人三项赛的全部项目，获得80岁以上组别冠军。但是从2013年开始，则连续3年未能取得比赛资格。2015年的比赛途中，稻田弘在抵达终点前连续2次跌倒，超过了规定时间5秒，当时所规定的限制时间并非常规的17小时，而是16小时50分钟。也正是稻田弘冲刺前的跌倒视频，通过社交媒体在世界范围内不断被传播，并收到了上千次的留言，随即稻田弘的名字也被大家所熟知。

就在2016年，稻田弘通过不断练习，成为了世界上完成全程铁人三项赛的最高龄者，2018年也刷新了最高龄完成比赛的记录。据了解，从2013年开始，80岁以上参加铁人三项赛的选手便只有稻田弘一人了，所以只要能够完成整场赛事，稻田弘便能再次刷新记录，并取得该组别优胜。

稻田弘说：“我会以能完成整场比赛为目标而进行练习。”现在，稻田弘除了每周日完成NHK电视台委托的工作外，剩余6天都在千叶市的稻毛国际铁人三项俱乐部与年轻人们一起挥洒汗水。练习最紧张时，他一天会用6至7个小时完成5公里马拉松和80公里公路自行车，或者是3公里游泳和150公里公路自行车。

稻田弘说：“过程中如果只想着忍受不了，那就很难再坚持下去了，但如果想怎样才能更有效地运动自己的身体，这样的练习反而充满乐趣。”

现在，稻田弘每天坚持自己做饭，饮食中认真调整蔬菜和肉的搭配，调整营养均衡，使身体状态达到最佳。他说：“我是为了比赛而活着，但这并不意味着我沉迷比赛。我每天过的都非常充实非常很精彩。我现在正青春！”

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