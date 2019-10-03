世贸组织裁决欧盟违规补贴空客 美计划对欧盟加征关税

新华社北京10月3日电 世界贸易组织2日裁决，欧盟及其部分成员国仍违规补贴空客公司，美国将有权对每年约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等措施。当天，美国贸易代表办公室表示计划对一系列欧盟输美产品加征关税。

世界贸易组织的裁决认为，由于欧盟及其部分成员国未完全执行世贸组织争端解决机构之前的相关裁决，仍对空客公司进行违规补贴，美国将有权对每年约75亿美元的欧盟输美商品和服务采取加征关税等措施。这一金额是根据空客公司美国竞争对手波音公司受到的相应损失计算出来的。

这一裁决发布后，美国贸易代表办公室2日发表声明说，美国政府当天已请求世贸组织14日召开会议，正式授权美国对欧盟产品采取报复措施。美国贸易代表办公室计划对一系列欧盟输美产品加征关税，其中绝大部分产品来自法国、德国、西班牙和英国，加征关税将于18日生效。

声明指出，目前美方决定仅对欧盟大型民用飞机加征10%的关税，对欧盟农产品和其他产品加征25%的关税。美方有权随时进一步上调加征关税或调整受加征关税影响产品的范围。

欧盟贸易委员马尔姆斯特伦当天在一份声明中说，美国选择对欧盟加征关税将是“短视”且“适得其反”的。她指出，世贸组织已裁决美国仍存在对波音公司的违规补贴行为，欧盟也将在不久后获权对美国采取报复措施。美欧相互加征关税“只会对大西洋两岸的企业和民众造成伤害，并损害全球贸易和更广泛的航空业”。

法国外交部2日发布新闻公报说，如果美国对欧盟商品加征关税，欧盟将坚定反击，根据世贸组织授权对美国采取报复措施，捍卫欧盟利益。

美欧航空补贴争端由来已久。2004年，美国向世贸组织提出诉讼，指控欧盟以各种形式向空客提供非法补贴。欧盟随后也向世贸组织起诉美国政府向波音提供非法补贴。对此，世贸组织曾先后裁定，美国和欧盟均存在对各自航空企业提供非法补贴的问题。（参与记者：聂晓阳、陈俊侠、高攀、熊茂伶、徐永春）

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