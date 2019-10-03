原标题：中国的发展充满无限机遇——访英国谢菲尔德大学校长科恩·兰贝茨

新华社伦敦10月3日电 专访：中国的发展充满无限机遇——访英国谢菲尔德大学校长科恩·兰贝茨

新华社记者顾震球 金晶

英国谢菲尔德大学校长科恩·兰贝茨日前接受新华社记者采访时说：“中国发展取得了惊人成就，中国人民应当对这样的成就感到骄傲。”他同时表示，中国未来的发展势头依然强劲，并“充满无限机遇”。

兰贝茨去年11月担任谢菲尔德大学校长后，访问的首个国家便是中国。他说，他对中国在研究领域的进步印象深刻，这对中国发展创新经济起到了很好的支撑作用。

兰贝茨表示，中国的发展充满机遇，尤其是在数字技术以及可持续发展等新兴领域，中国已展现出越加明显的领先势头。他表示，中国的规模和发展速度，决定了中国在解决可持续发展等全球性问题中将发挥重要推动作用。

谢菲尔德大学是英国最具国际声望的大学之一，也是英国名校联盟“罗素大学集团”成员，曾培养出多位诺贝尔奖得主。目前，谢菲尔德大学中国留学生人数约占该校学生总数的十分之一。兰贝茨表示，中国学生是谢菲尔德大学非常重要的组成部分，为大学的研究和多样性发展作出了突出贡献。

在过去7年中，兰贝茨访问过中国不下10次。此前，他担任同属于“罗素大学集团”的约克大学校长。兰贝茨的名片是英中双语，可见他对中国的重视。

通过对中国的多次访问，他认为，中国能够明确重点、大规模有效调配资源并实现目标，这种能力是中国在短时间内取得巨大成就的主要原因之一。

谈到英中合作，兰贝茨说，虽然目前英国面临“脱欧”不确定性，但他对两国尤其在科学研究以及教育领域的交流合作持乐观态度。他表示，英中两国对加强交流合作均有强烈的愿望，未来合作的纽带将更加坚固并覆盖更多领域。

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