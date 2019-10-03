原标题：英国首相呼吁欧盟接受新“脱欧”方案

新华社伦敦10月2日电（记者张代蕾 杨晓静）英国首相约翰逊2日在曼彻斯特举行的保守党年会上发表闭幕演讲，公布新“脱欧”方案部分细节。他说，如果欧盟不接受这一新方案，英国将在10月31日无协议“脱欧”。

约翰逊表示，按照新方案，英国不会在英国北爱尔兰地区与爱尔兰的“边界线上或附近”设置检查站，也会借助技术手段避免出现“硬边界”，以实现在维护北爱尔兰地区和平、保障边界畅通的同时确保英国完整地脱离欧盟。

他说，新“脱欧”方案是“有建设性、合理的”提议，代表了英国的妥协。作为回应，欧盟也应有所让步。如果欧盟不接受新方案，英国将不再继续谈判并将于10月31日无协议“脱欧”。

根据英国政府网站当天公布的新“脱欧”方案大纲，在英国“脱欧”后一定期限内，进入北爱尔兰的商品需符合欧盟标准，这意味着届时货物从英国其他地区进入北爱尔兰将接受欧盟标准检查，而在爱尔兰与北爱尔兰之间流通则免检。

但同时，北爱尔兰将与英国其他地区同步退出欧盟关税同盟，因此在北爱尔兰与爱尔兰之间流通的货物要接受关税检查。不过新方案建议，绝大多数关税检查可以通过电子方式完成，以避免在边境增设实体检查站，确保边界畅通。

根据英国政府网站消息，英国已将这一新“脱欧”方案递交欧盟。欧盟官员当天表示，将客观研判这一方案。

北爱尔兰与爱尔兰边界问题是“脱欧”谈判关键难点之一。英国前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议遭英国议会否决，主要是因为其中涉及边界问题的“备份安排”，即在北爱尔兰和爱尔兰之间不设实体海关和检查设施等“硬边界”。约翰逊政府认为，“备份安排”可能导致在现实中将北爱尔兰永久“留在”欧盟，有损英国独立性和完整性，因此新“脱欧”方案必须取消“备份安排”。

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