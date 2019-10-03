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在日留学生学者共迎新中国70华诞

2019年10月03日11:27  来源：人民网-国际频道
 
在日留学生学者代表齐聚驻中国驻日本大使馆教育处，通过电视大屏幕集体观看庆祝新中国成立70周年大会。
在日留学生学者代表齐聚驻中国驻日本大使馆教育处，通过电视大屏幕集体观看庆祝新中国成立70周年大会。

人民网东京10月2日电（记者刘军国）10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行，20余万军民以盛大的阅兵仪式和群众游行欢庆共和国70华诞。当天，在日留学生学者代表齐聚中国驻日本大使馆教育处，通过电视大屏幕集体观看阅兵仪式和群众游行的盛况。随后，多位学生学者代表纷纷畅所欲言，献上祝福。

全日本中国学生学者友好联谊会会长、东京工业大学博士生杨东瀛表示，在外留学人员要牢记习近平主席教诲，不忘留学初心，牢记报国使命，努力学习，刻苦钻研，早日学成回国投身到伟大的事业中去。

东京大学中国学生学者友好联谊会会长、东京大学博士生庞姜涛说，祖国的强大，让我们更加明白：只有通过勤劳的双手，才能让中华民族自立自强于世界民族之林，让中国巍然屹立于东方。中国的今天正在由亿万辛勤工作的人民创造，中国的明天必定更加美好。

东京工业大学中国学生学者友好联谊会会长、东京工业大学博士生藏晓凤说，看到祖国日益繁荣，日益强大，作为一名中国人，无比骄傲和自豪。今天的中国自强、自信，经济发展，科技发达，人民安居乐业。这一切来之不易，我们一定倍加珍惜。虽然身在海外，但我的心一刻也未曾离开祖国。

庆应义塾大学中国学生学者友好联谊会会长、庆应义塾大学硕士生佟画说，作为一名留学生，我要用坚强不屈的精神来不断激励自己，将坚定的信念用在实际的学习工作中。

筑波大学中国学生学者友好联谊会会长、筑波大学博士生彭齐家说，我们要牢记老一辈做出的杰出贡献，他们的奋斗奉献精神也将会继续激励我们，我们也要在属于自己的时代贡献力量。（完）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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