“从东方奇幻到西部壮举”音乐会在卡内基音乐厅上演

音乐会谢幕。

人民网纽约10月2日电 （记者李晓宏）在纽约州首个“中国日”及“华裔传统周”来临之际，第二届纽约中国当代音乐节10月1日在卡内基音乐厅举办“从东方奇幻到西部壮举”音乐会，吸引了两千余名美国观众，让气势恢宏的斯特恩剧院内热潮涌动。

该音乐会上半场，是在美国首演的乐队协奏曲《山海经》；下半场，是世界首演的交响清唱剧《铁汉金钉》。

“《山海经》穿越中国千百年人文精神和地域文化，是中国人对整个世界的看法。《铁汉金钉》则是中国人开拓世界，纪念修筑北美洲太平洋铁路的华工先人。”第二届纽约中国当代音乐节音乐节艺术总监、指挥蔡金冬介绍，“两部作品均由普利策音乐奖得主周龙创作，生动阐释了音乐节的主题‘乐融中美’。”

蔡金冬说，今年是太平洋铁路修建完成150周年，音乐节希望用音乐来致敬华人铁路劳工，纪念华人先辈在美洲西部大陆的壮举，歌颂中华民族不畏艰险的开拓精神。

“音乐最能震撼人们的心灵，《铁汉金钉》将会用音乐讲述这群华工在‘奇迹铁路’上不可磨灭的贡献，让更多的人了解那段历史。”蔡金东说，交响清唱剧《铁汉金钉》包含了140人的交响乐团、独唱以及混声合唱团，表现了150年前近两万名华工为美国横贯大陆铁路的建成做出的贡献。

来自中美的五位青年演唱家陈大帅、查丽娜、南枫、Andrew Munn和Rachel Schutz饰演清唱剧中的五个独唱角色。担当合唱重任的则是中国当代音乐节合唱团，陆成东指挥。参与演出的130余名歌手来自纽约周边及其他地区的多个合唱团。

音乐会的另一部作品《山海经》，曾于今年6月首演于上海，作曲家周龙以中国古代经典文本《山海经》为灵感来源，以北、西、东、南、中为主线，发挥想象打破时空限制，分五个乐章描绘了中华大地的山川、平原和风土人情。作品采用了如蒙古族、藏族、巴蜀、楚地等大量民间音乐素材，没有使用民族乐器，却利用交响乐团的特性，把表现力发挥到极致，使整部作品听上去充满民族色彩。

纽约中国当代音乐节由巴德音乐学院美中音乐研习院创办于2018年。第二届音乐节从9月25日起延续至10月6日，通过系列音乐会和学术活动庆祝中美关系里程碑。

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