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“蓝盔雄鹰、履行使命，我将无我、不负祖国”

——中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队开展系列活动庆祝新中国成立70周年

2019年10月03日11:04  来源：人民网-国际频道
 
庆祝活动。（余豪摄）
庆祝活动。（余豪摄）

人民网喀土穆10月2日电 中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队自8月底部署至苏丹达尔富尔任务区以来，先后多次圆满完成客货运输、轮换协转、紧急支援、医疗备份等多项任务，受到联合国航空部门一致好评，创造了中国标准，传播了中国声音，展示了中国形象。近日，该分队组织开展一系列活动，喜迎新中国70华诞。

连日来，为庆祝中华人民共和国成立70周年，该分队官兵自发将五星红旗悬挂于直升机上，穿梭于尼亚拉、库图姆、扎林盖等多个任务点，强烈的爱国热情感染了直升机上的乘客，国外友人竞相与五星红旗合影，简单的“中国你好”“生日快乐”表达出他们对中国的喜爱。经官兵提议，该分队拍摄了维和官兵版《我爱你中国》MV，以此诠释对祖国母亲的思念和祝福。

9月29日，直升机分队在法希尔联合国超级营地中国营区举办新中国成立70周年招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。联非达团代表、中国工兵分队代表、各出兵国、出警国分队代表共300人出席。

当日，营区里红旗招展、歌声飞扬，火红的灯笼、精致的中国结装点出一派欢快祥和的节日氛围。舞台上方高高悬挂官兵手工制作的国庆“70”标识，“祖国在我心中”6个大字在灯光的映照下光彩夺目，舞台两侧“构建人类命运共同体、再创和平友谊新篇章”的条幅熠熠生辉。就餐区周围设置了“中国民俗文化实物”等展区。各国友人在震天的锣鼓声中通过红毯步入营区，官兵着装严整夹道欢迎，该分队政委张延栋中校宣布仪式开始后，所有人员全体起立，雄壮的国歌响彻法希尔上空。

直升机分队指挥长褚志勤上校在致辞中讲到：“和平与发展是当今世界的主题，中国始终积极倡导构建人类命运共同体，致力于维护世界和平与发展，是联合国维和行动的坚定支持者与参与者。中国愿同所有爱好和平的国家携起手来，共同凝聚在联合国的旗帜下，同德一心，孜孜不辍，为苏丹达尔富尔和平发展事业作出新贡献，为谱写和平友谊新篇章作出更大努力，让维和行动的和平之光照亮世界每一个角落。”

联非达团幕僚长卢克先生在致辞中讲到：非常感谢你们的招待，中国第三批维和直升机分队工作标准高，纪律严明，虽部署时间不长，却有如此突出的表现，在此我要向你们表示祝贺。

伴着精彩的舞龙表演，具有浓郁中国风的文艺演出拉开了帷幕。欢快喜庆的腰鼓《欢聚一堂》体现了浓郁的民俗文化；武术、太极展现了中国传统功夫的魅力，赢得观众阵阵掌声；河南电视台《梨园春》铜奖擂主一段豫剧《大登殿》，更让观众叹为观止；《民族团结一家亲》的服饰走秀诠释了别样多彩的民族文化；《戏曲技巧展示》节目中，刀马旦穆桂英、大武生赵云一出场就令现场观众发出赞叹，状元、媒婆、孙悟空、七品芝麻官等众多国粹中的戏曲人物更让观众回味无穷，把整场晚会推向了高潮。最后，全场观众手持五星红旗，高唱《我爱你中国》，诠释出众多海外中华儿女的爱国热情，感染了在场所有的外国友人。晚会结束后，嘉宾自发上台合影留念，久久不愿离去。

北京时间10月1日上午9点，当地时间10月1日凌晨3点，直升机分队全体官兵与祖国人民同步观看了直播，官兵反响强烈，一致感到阅兵式带来了中国自信、中国力量，竞相表示要不忘初心、牢记使命，以更大的努力、更高的标准圆满完成党和人民赋予的维和任务。

10月1日早6时，直升机分队在任务区超级营地隆重举行升国旗仪式。伴着雄壮的国歌，升旗手迎风振臂，五星红旗冉冉升起，全体官兵军容严整、精神抖擞，整齐举起右手，向国旗庄重敬礼。“蓝盔雄鹰、履行使命，我将无我、不负祖国”。（郝兆建、余豪）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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