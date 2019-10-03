庆祝活动。（余豪摄）

人民网喀土穆10月2日电 中国第三批赴苏丹达尔富尔维和直升机分队自8月底部署至苏丹达尔富尔任务区以来，先后多次圆满完成客货运输、轮换协转、紧急支援、医疗备份等多项任务，受到联合国航空部门一致好评，创造了中国标准，传播了中国声音，展示了中国形象。近日，该分队组织开展一系列活动，喜迎新中国70华诞。

连日来，为庆祝中华人民共和国成立70周年，该分队官兵自发将五星红旗悬挂于直升机上，穿梭于尼亚拉、库图姆、扎林盖等多个任务点，强烈的爱国热情感染了直升机上的乘客，国外友人竞相与五星红旗合影，简单的“中国你好”“生日快乐”表达出他们对中国的喜爱。经官兵提议，该分队拍摄了维和官兵版《我爱你中国》MV，以此诠释对祖国母亲的思念和祝福。

9月29日，直升机分队在法希尔联合国超级营地中国营区举办新中国成立70周年招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立70周年。联非达团代表、中国工兵分队代表、各出兵国、出警国分队代表共300人出席。

当日，营区里红旗招展、歌声飞扬，火红的灯笼、精致的中国结装点出一派欢快祥和的节日氛围。舞台上方高高悬挂官兵手工制作的国庆“70”标识，“祖国在我心中”6个大字在灯光的映照下光彩夺目，舞台两侧“构建人类命运共同体、再创和平友谊新篇章”的条幅熠熠生辉。就餐区周围设置了“中国民俗文化实物”等展区。各国友人在震天的锣鼓声中通过红毯步入营区，官兵着装严整夹道欢迎，该分队政委张延栋中校宣布仪式开始后，所有人员全体起立，雄壮的国歌响彻法希尔上空。

直升机分队指挥长褚志勤上校在致辞中讲到：“和平与发展是当今世界的主题，中国始终积极倡导构建人类命运共同体，致力于维护世界和平与发展，是联合国维和行动的坚定支持者与参与者。中国愿同所有爱好和平的国家携起手来，共同凝聚在联合国的旗帜下，同德一心，孜孜不辍，为苏丹达尔富尔和平发展事业作出新贡献，为谱写和平友谊新篇章作出更大努力，让维和行动的和平之光照亮世界每一个角落。”

联非达团幕僚长卢克先生在致辞中讲到：非常感谢你们的招待，中国第三批维和直升机分队工作标准高，纪律严明，虽部署时间不长，却有如此突出的表现，在此我要向你们表示祝贺。

伴着精彩的舞龙表演，具有浓郁中国风的文艺演出拉开了帷幕。欢快喜庆的腰鼓《欢聚一堂》体现了浓郁的民俗文化；武术、太极展现了中国传统功夫的魅力，赢得观众阵阵掌声；河南电视台《梨园春》铜奖擂主一段豫剧《大登殿》，更让观众叹为观止；《民族团结一家亲》的服饰走秀诠释了别样多彩的民族文化；《戏曲技巧展示》节目中，刀马旦穆桂英、大武生赵云一出场就令现场观众发出赞叹，状元、媒婆、孙悟空、七品芝麻官等众多国粹中的戏曲人物更让观众回味无穷，把整场晚会推向了高潮。最后，全场观众手持五星红旗，高唱《我爱你中国》，诠释出众多海外中华儿女的爱国热情，感染了在场所有的外国友人。晚会结束后，嘉宾自发上台合影留念，久久不愿离去。

北京时间10月1日上午9点，当地时间10月1日凌晨3点，直升机分队全体官兵与祖国人民同步观看了直播，官兵反响强烈，一致感到阅兵式带来了中国自信、中国力量，竞相表示要不忘初心、牢记使命，以更大的努力、更高的标准圆满完成党和人民赋予的维和任务。

10月1日早6时，直升机分队在任务区超级营地隆重举行升国旗仪式。伴着雄壮的国歌，升旗手迎风振臂，五星红旗冉冉升起，全体官兵军容严整、精神抖擞，整齐举起右手，向国旗庄重敬礼。“蓝盔雄鹰、履行使命，我将无我、不负祖国”。（郝兆建、余豪）

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