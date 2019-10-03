驻欧盟使团发言人就欧盟外交与安全政策高级代表涉港言论答记者问

人民网布鲁塞尔10月2日电 （记者 张朋辉）中国驻欧盟使团发言人就欧盟外交与安全政策高级代表涉港言论答记者问时说，香港事务纯属中国内政。我们严正要求欧方立即停止对香港事务和中国内政的粗暴干预，停止发表不负责任的言论，停止阻挠特区警方依法执法，停止偏袒、纵容不法暴力行为。

有记者问：10月2日，欧盟外交与安全政策高级代表发表声明称，香港持续动荡与暴力升级，包括警方使用实弹导致示威者受伤，令人深感不安。和平示威等自由必须得到保障，执法部门的任何行动都应保持“严格适度”。中方对此有何评论？

中国驻欧盟使团发言人说，对于欧盟声明，我想指出两点，第一，谁在施暴？第二，如何止暴？关于谁在施暴，任何不带偏见的人都可以看到，一个时期以来，“黑衣”暴徒在香港街头打砸烧，袭击执法警察，近日更是肆意加剧其暴力行为，甚至对警察进行致命攻击, 构成了香港的严重暴力威胁，早已远远超出“和平示威”的范畴。类似香港的袭警行为如发生在欧盟国家，你们会怎么做？欧盟怎么从来没有要求其成员国警察行动“严格适度”？关于如何止暴，那就是严格依法执法。没有法治，香港的基本权利如何得到保证？对于香港特区政府依法止暴制乱、恢复秩序，欧方未予明确支持，更未对暴徒进行谴责，反而罔顾事实，对香港警方依法执法横加指责，欧盟一贯标榜的“法治”又在哪里?

香港事务纯属中国内政。我们严正要求欧方立即停止对香港事务和中国内政的粗暴干预，停止发表不负责任的言论，停止阻挠特区警方依法执法，停止偏袒、纵容不法暴力行为。

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