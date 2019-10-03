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“人生如歌：一代外交官顾维钧”音乐会在纽约举行

2019年10月03日10:48  来源：人民网-国际频道
 
“人生如歌：一代外交官顾维钧”音乐会在纽约举行

人民网纽约10月1日电 （记者李晓宏）当地时间9月30日晚7时，纽约卡内基音乐厅赞克尔剧场座无虚席。舞台上，大幅背景屏上绿竹猗猗、水榭亭台的风景如清风拂面呈现在观众眼前，稚嫩的童声合唱随之响起，“长亭外，古道边，芳草碧连天”，美国儿童用中国人记忆深处的歌声开启音乐会《人生如歌：一代外交官顾维钧》的序幕。

“顾维钧一生历经两次世界大战，他在20世纪参与了很多与中美关系相关的重要事件。这场音乐会通过音乐及多媒体方式带领观众走近他的故事，了解这位外交官的传奇一生。”该音乐会指挥、巴德美中音乐研习院院长蔡金冬介绍说，“巴德美中音乐研习院去年创办了纽约中国当代音乐节，今年适逢中美建交40周年，我们将第二届的主题定为‘乐融中美’，用音乐形式庆祝中美关系里程碑。这场音乐会是第二届音乐节的主题音乐会之一。”

“顾维钧是做桥梁的人，我们需要更多的桥梁。”美中文化协会主席杨雪兰说，作为一个外交家和爱国者，顾维钧被人们广为熟知的是，1919年在巴黎和会上为维护中国的平等地位，拒签《凡尔赛条约》。了解不多的是，他还先后出任驻美大使、海牙国际法院法官及驻联合国首席代表，是代表中国在《联合国宪章》上签字的第一人，为联合国的创建、为中国国际地位的确立做出了重要贡献。

该音乐会由顾维钧少年、青年等人生不同阶段串起，每个时期选用中美作曲家同期创作的乐曲，唤起中西方观众的记忆。作品由导演胡雪桦、女高音黄英、男中音沈洋、演员王洛勇（旁白）、钢琴家牛牛（张胜量）、小提琴演奏家朱丹、钢琴家韦福根、评弹艺术家黄海华与吴静慧等组成的强大阵容共同演绎，著名作曲家龚天鹏为音乐会谱写一首世界首演的室内乐作品。

音乐会点燃了观众们的热情，沸腾的音乐厅内回荡着此起彼伏的的欢呼和呐喊声，全场观众起立向艺术家们致以热烈掌声。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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