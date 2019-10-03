旅埃华侨华人庆祝新中国成立70周年招待会在开罗举行

中国驻埃及大使廖力强在招待会上致辞 记者景玥摄

人民网开罗10月2日电（记者黄培昭、景玥、周輖）10月1日，中国驻埃及使馆举办庆祝中华人民共和国成立70周年旅埃华侨华人招待会。旅埃华侨华人、中资机构人员、留学生、汉语教师等460余人出席。

中国驻埃及大使廖力强在致辞中表示，70年的奋斗历程证明，中国选择的道路是正确的，这条道路就是中国共产党领导的中国特色社会主义道路；70年的奋斗历程证明，中国的发展是世界的机遇；70年的奋斗历程证明，中国的伟大成就为人类社会走向美好未来提供了具有充分说服力的道路和制度选择。

针对香港局势，廖力强强调说，近期在香港发生的反对派和激进暴力分子蓄意制造暴力事件的行为，对香港法制、社会秩序、经济民生和国际形象造成严重损害，严重触碰了“一国两制”的原则底线，是绝对不能容忍的。中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务，更不允许任何外国势力企图搞乱香港。一段时间以来，埃及中国和平统一促进会、埃及华人石材协会、埃及中国东北华商总会、埃及中华总会、亚历山大华商总会、埃及华人华侨协会、埃及中国文化交流协会、埃及河北同乡会、埃及中国学生学者联合会等华人社团纷纷发声，严厉谴责发生在香港的暴力行径，坚决支持香港特区政府依法施政。这充分体现了广大侨胞与祖国同呼吸共命运的强烈爱国情怀。

谈及中埃关系，廖力强表示，63年前，埃及在非洲和阿拉伯国家中第一个与新中国建立了外交关系。63年来，中埃友好关系不断发展。进入21世纪，中埃关系蒸蒸日上，两国元首的引领作用至关重要。同时中埃经贸合作势头强劲；中埃科技创新合作方兴未艾；中埃教育合作不断深入；中埃人文交流为两国友好注入新动力；中埃两军友好交往稳步发展；中埃人民友好更加巩固。

招待会上，旅埃华人华侨还一同观看了当天在北京天安门广场隆重举行的庆祝中华人民共和国成立70周年大会实况，聆听了习近平主席发表的重要讲话。华侨华人纷纷表示，看了阅兵后心潮澎湃，感慨万千，由衷地为祖国的繁荣昌盛感到骄傲和自豪，深深感受到中国的自信与担当。祖国的强大使他们更感腰杆硬，底气足。作为游子，虽然身在海外，但心一直与祖国同在，将以实际行动，为中埃关系发展做出更大的贡献。招待会最后，全体来宾同唱《歌唱祖国》，共贺新中国70华诞。

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