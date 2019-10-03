古巴举办隆重集会庆祝中华人民共和国成立70周年

新华社哈瓦那10月1日电（记者朱婉君）古巴共产党与古巴政府1日在首都哈瓦那革命武装力量部礼堂举办隆重集会，庆祝中华人民共和国成立70周年。

古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗、古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯-卡内尔等古党政军群代表，中国驻古使馆、华侨华人、在古中国留学生代表等1200余人出席活动。

集会在庄严的古巴与中国的国歌声中开始。随后，古方播出一段精心制作的视频，展现从新中国成立、古中建交，到近年来古中双边关系发展等多个中国发展及古中交往的重要瞬间。

中国驻古巴大使陈曦在致辞中感谢古巴共产党与古巴政府举办该活动，与中国人民一起分享国庆喜悦，并介绍70年来中国在政治、经济、社会、外交等领域取得的主要成就。

“中国的发展并非一蹴而就。”陈曦表示，中国取得的巨大发展得益于坚持中国共产党的领导，走符合中国国情的发展道路，坚持改革开放政策，并始终坚持以人民为中心的发展理念。

古巴国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席巴尔德斯代表古方发言。他说，古中双边关系已成为社会主义国家之间以及南南合作中平等和相互尊重交往的典范。

巴尔德斯说，不久前中国政府授予劳尔·卡斯特罗“友谊勋章”，体现出中方对古巴革命，尤其是对劳尔·卡斯特罗在促进双边关系中起到的引领作用表示肯定，古方十分赞赏这一兄弟般情意。

古方还为活动准备了简短而新颖的文化演出，赢得中古观众阵阵掌声。该活动通过当地电视台直播。

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