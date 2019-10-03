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法国警察不堪工作压力展开“愤怒游行”

2019年10月03日06:37  来源：中国新闻社
 

　　中新社巴黎10月2日电 (记者 李洋)当地时间2日，法国警察因不堪工作压力，在巴黎展开“愤怒游行”，旨在引起社会各界对警察困难状况的重视。

　　这是近20年来法国警察展开的最大规模抗议游行。法国警察工会要求改善警察的工作待遇；对犯罪行为实施切实可行的应急响应等。组织方当晚称，游行参与人数达到“历史性”的27000人。

　　不少警察早早就来到巴黎市中心的巴士底广场，多个警察工会在现场维持秩序，鼓励大家积极参与。值勤的防暴警察也来到现场戒备，防止正在抗议游行的警察与“黄马甲”示威者发生冲突。

　　当天甚至有警察扛着棺材模型走上街头，棺材模型上贴着呼吁社会关注警察自杀的传单。法国官方数据显示，今年以来已有多达52名警察自杀，这一数字创下近年来的纪录。

　　参加游行的警察受访时纷纷表示，警察目前面临的压力是“前所未有”的。自去年11月“黄马甲”示威者在法国展开大规模抗议活动以来，法国警方每逢示威日便高度戒备，法国内政部调遣众多警察应对示威者，大大增加了警察的工作量。同时，法国今年以来重大活动不断，如七国集团峰会等，需调集大批警力加强治安。

　　警察实际上长期处于超负荷工作的状态，还面临被示威者伤害和指责等问题。由于暴力示威者活动猖獗，今年以来法国警察遭受的攻击增加了15%。一些暴力示威者打砸抢制造社会混乱，攻击警察，而警察对他们采取措施后，常被示威者指责为“滥用武力”。法国警察工会称，这严重影响了警察的士气。

　　法国内政部长卡斯塔内当天作出回应，他表示已经与警察工会进行了建设性对话，政府了解警察的困难状况，为此将采取的具体措施是，2020年将增加警方的预算。(完)

(责编：白宇、岳弘彬)
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