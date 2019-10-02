日本媒体高度关注新中国成立70周年阅兵式

人民网东京10月2日电（李沐航）10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话并检阅受阅部队。日本媒体对此次阅兵式特别是最新武器的亮相展现出高度关注。

日本电视台在报道中，对中国最新亮相的洲际弹道导弹表示出关注，对“东风41”最大可搭载10枚核弹头及可搭载高超音速滑翔弹头的“东风17”进行了介绍。报道对中国研发音速5倍以上可变换弹道的次世代洲际弹道导弹已做了多次试验表示赞赏，表示欧美及俄罗斯等国家正在快速追赶中国。报道称，此次“史上最大规模”阅兵还首次公开亮相了可潜水艇发射的洲际弹道导弹以及无人攻击机。

《日本经济新闻》刊登了习近平坚持“一国两制”和要保持香港长期繁荣稳定的讲话，以及中央政府对香港最高行政长官林郑月娥的支持。《日本经济新闻》称，阅兵中共有1万5千名士兵参加，约160家军用飞机、约580辆设备以及最远射程的洲际弹道导弹“东风41”登场。《日本经济新闻》指出，“东风41”的成功可以有力遏制美国的军事威胁。

《朝日新闻》对本次国庆阅兵做了全程详细报道，从习近平身穿中山装登上天安门城楼、讲话内容以及整个国庆阅兵过程，每个流程、细节都做了详细介绍。

日本NHK电视台则通过“共产党执政的正当性”、“军事阅兵展现自信”、“史上最大规模阅兵”、“人民军队全面建成世界一流军队”、“加速军队现代化建设 强化军事力量方针”等七个方面详细介绍了本次国庆阅兵及中国的现状。

除此之外，法国通信社（日本）、bbc（日本）、《产经新闻》、《爱媛新闻ON LINE》、《上毛新闻》、newsweek japan等多家日本媒体也做了实时报道。而日本大型直播niconico平台对本次国庆阅兵做了全程直播。

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