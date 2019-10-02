希望中国在世界舞台担当和平繁荣的“压舱石”

10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。 新华社记者 兰红光 摄

人民网北京10月2日电 10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行，20余万军民以盛大的阅兵仪式和群众游行欢庆共和国70周年华诞。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话并检阅受阅部队。习近平主席的讲话引发国际社会热烈反响，各国政界人士盛赞新中国70年发展成就，并希望未来中国继续在世界舞台上，发挥维护世界和平繁荣的独特作用。

“我看到整个中国国力得到增强，爱国主义也得到体现。中国人民和政府巩固了民族凝聚力和对理想信念的坚定和忠诚。”现场观看庆典活动的委内瑞拉驻华大使伊万·塞尔帕接受人民网记者采访时表示，70年之后的今天，中国正处于一个新阶段，其经济实力大大提高，人民从国家的发展中获得了更多更好的利益。习近平主席在讲话中提到了人类命运共同体、和平发展、互利共赢等理念，这是我们非常支持的。“中国是一个强大的国家，却没有任何霸权主义的企图。我们希望，有着千年悠久历史的中华人民共和国未来能继续担当世界和平的‘压舱石’。”塞尔帕表示。

“习近平主席的讲话中对民族情感的表达非常有感染力，这源于中国在经济、技术、社会发展及其国际影响力等方面的巨大努力和巨大成就。我关注到了民族团结的内容，也听到了期盼国际社会团结一心的信息，这一理念源于中华民族伟大文明的深厚根基。”墨西哥驻华大使何塞·路易斯·贝尔纳尔接受人民网记者采访时表示，他对中华民族的未来抱有非常积极的期望，对中墨全面战略伙伴关系的前景充满希望。希望中墨双方继续在政治对话、贸易与投资、技术和教育合作、旅游业和文化交流等领域深化合作，拉近两国人民、两种文明之间的距离。

参加庆祝大会并观摩阅兵仪式后，卡塔尔驻华大使穆罕默德·杜希米向人民网记者表示，庆祝大会和阅兵仪式规模盛大、无与伦比。这是对新中国70年伟大征程的一次很好的回顾，也向世界展示了70年的发展成果。中国人民的奋斗与坚持是中国实现各领域成功的关键所在。

穆罕默德·杜希米认为，习近平的讲话中所传递出的思想是清晰且坚定的，总结了中国的过去、现在，并展望了未来，回顾了为实现中华民族伟大复兴而充满成就和挑战的70年发展历程。

“此次阅兵式是新中国成立以来举行的最大规模的阅兵式，也是向世界展示中国人的自豪感和自信心的良好契机。”前韩国国立外交院中国研究中心所长丁相基对人民网记者表示，中国现在已经发展成为世界性的经济和军事大国，也被期待在维护亚洲及世界和平繁荣上发挥重要作用。

新西兰国际妇女联合会会长廖小雪则表示，身在海外，但能与祖国人民一起见证中华人民共和国光辉灿烂的70年感慨万千。70年来，新中国从一穷二白，百废待兴到今日走向强盛，有了世界瞩目的地位，“中国震撼”让海外华人华侨倍感骄傲与自豪。祝福伟大的祖国繁荣昌盛，国泰民安！

阿联酋驻华大使阿里·扎希里则对人民网记者说，庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式、群众游行是一场既庄严又极具现代气息的盛会。这是一个可以载入史册的时刻，很荣幸亲身体验中国正在经历的黄金时代。他表示，中国政府取得的巨大成就，如帮助8.5亿人减贫脱贫，在经济、环境、社会等各领域为实现可持续发展目标作出的贡献，都是激励阿联酋加强中阿双边合作的动力。中国与阿联酋已建立全面战略合作伙伴关系，两国关系比以往任何时候都更加亲密。中阿将共同致力于实现两国人民的富裕与和平。祝福中国能够在未来取得更长足的进步与发展，在世界舞台发光发热。

（刘叶婷、曾书柔、赵健、夏雪、张晶岩、施维、实习生蒋婧）

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