新华社纽约10月2日电 专访：“我亲眼见证了中国奇迹”——美中关系全国委员会主席欧伦斯祝贺新中国成立70周年

新华社记者王建刚

“尽情地庆祝你们伟大的成就吧，中国人民！”美中关系全国委员会主席欧伦斯日前在接受新华社记者专访时用流利中文向中国和中国人民表达祝福。在他看来，新中国成立后，特别是改革开放以来，中国的发展成就就是一幕“人间奇迹”。

“如果要我把第一次看到的中国与今天的中国作一个对比的话，我一定会用天翻地覆来表达我的感受，”欧伦斯说，“我亲眼见证了在中国上演的这场人间奇迹！”

上世纪70年代末，中国向世界敞开大门，欧伦斯成为第一批进入中国的美国人。那时的中国给欧伦斯留下的最初印象是，“国家贫穷、教育落后、缺乏电力供应，许多家庭甚至没有自来水”。

那些年，欧伦斯每次访问中国时都会宴请一些中国朋友。“一些朋友认为那些年他们吃的最好的午餐或晚餐都是来自我的宴请。如今情况完全不一样了，许多朋友开着豪华车，带我吃遍数不尽的美味佳肴。”

欧伦斯经常往返于中美两国之间，中国基础设施的巨大变化给他留下极为深刻的印象。“刚来中国那些年，去有些地方访问需要耗时15个小时，如今只需要两个小时。”“中国的机场气势宏伟，公路四通八达，地铁密布整座城市。”

在向西方人讲述中国故事的时候，欧伦斯常常谈到深圳特区的成长奇迹。当年，一批深圳的开拓者在向欧伦斯展示深圳发展蓝图时，欧伦斯对由渔村发展成为现代大都市这两者之间根本无法产生联想，直呼不可能。如今，“比当年蓝图还雄伟的”深圳常常成为欧伦斯向西方人讲述中国成功故事的经典案例。

与当年难以相像深圳奇迹一样，欧伦斯说，如果当时有人说中国将来会成为世界经济引擎，他一定会“一笑了之”，“如今，这个人间奇迹已经发生并且还在延续”。

究竟是什么原因推动了中国经济持续几十年快速发展？欧伦斯反复用中文说出他的答案：改革开放！改革开放！“是改革开放释放了人民追求美好生活的巨大动能!”

欧伦斯认为，除了政策，优良的传统文化对中国的发展成果同样功不可没。“中国人民具有强大的自强不息的民族基因，由于国民历来重视教育，中国的发展得以获得长期稳定的支撑。”

谈到国际治理以及中国发展对全球的意义，欧伦斯认为，中国的改革开放和经济发展，把中国推向世界舞台的中央，使中国在国际体系中开始扮演一个负责任的利益相关者的重要角色。

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