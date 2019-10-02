“中国的军事技术发展已提升到新高度”

10月1日上午，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行。这是东风-41核导弹方队接受检阅。 新华社记者 刘彬 摄

人民网北京10月2日电 亮剑！在10月1日举行的庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式上，装备方队备受瞩目。受阅的580台（套）装备全部是国产现役主战装备，40%为首次亮相。东风-41核导弹、99A坦克、歼-20战斗机、巨浪-2导弹……这些“明星”装备不仅赚足了全球观众眼球，也受到了国际社会的强烈关注。

加蓬记者盖尔·克劳德尔·奥索古·姆巴杜马(Gael Claudel Ossoughou Mbadouma)说：“这是一次令人印象深刻的阅兵式。中国展示了自己强大的军事实力和先进的人工智能技术。”塞内加尔《太阳报》记者Amadou DIOP认为阅兵式中最引人注目的是武装直升机空中编队组成数字“70” ，标志着中华人民共和国成立70周年。中国最先进和最强大的核威慑力量——被称为东风-41洲际战略核导弹等各种先进军事装备都参加了检阅。

俄罗斯媒体对新中国成立70周年阅兵式给予了密切关注。称这是近几次阅兵中规模最大的一次。

俄罗斯卫星网葡文版10月1日报道称，北京在新中国成立70周年阅兵仪式上展出了最新型的东风-17常规导弹。报道称，东风-17常规导弹可以突破美国及其盟友目前所有的反导系统。由于其超高速性能，且弹头拥有独立的机动系统，给拦截行动带来了巨大的难度，因此，有分析家认为，该型导弹对地区稳定造成了威胁。该报道还对东风-41核导弹予以关注，报道称该型导弹的问世使中国成为世界上唯一同时拥有三种洲际弹道导弹的国家。

据俄罗斯《观点报》报道，俄罗斯《国家军火库》杂志主编、军事专家阿列克谢·列昂科夫称，此次阅兵式上中国军队展示了新型武器，如东风-41洲际战略核导弹、东风-17常规导弹、轰-6N新型远程战略轰炸机和长剑-100超音速巡航导弹。表明了中国的军事技术已经提升到世界一流水平。

“今天，在新中国成立70周年阅兵式上，中国展示了其在军工领域的新突破。东方-41核导弹和东风-17常规导弹的亮点不仅在于射程远，还在于都配备了高超音速弹头。”列昂科夫说。他指出，这种弹头能够轻松突破美国的导弹防御体系，长剑-100超音速巡航导弹是远程导弹，中方并未透露其发动机信息，因此很难判断其射程。

列昂科夫表示，近年来中国的国防工业发展成效卓著。如果说2009年阅兵式上，中国展示了多种类型的武器，意味着中国军事装备的升级，那么经过10年的发展，今年的阅兵标志着中国的军事工业取得了长足发展。新型武器不仅采用了现代化无线电子设备，还应用了创新型复合材料，以提高武器的精准度。

据俄罗斯《议会报》报道，俄罗斯高等经济学校东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫认为，此次大阅兵显示中国完成了各阶段的军事改革。

马斯洛夫指出，中国正在落实军事改革发展的第三阶段。为跻身国际强国之列，中国在各个方面都要具备与其地位相匹配的实力，包括经济实力，对国际政治的影响力和国防能力。为此，中国要表明，其军事实力不会落后与其他领域的发展，且军事技术的发展要以自主研发为基础。"马斯洛夫说。

马斯洛夫认为，得益于超级计算机技术的发展和应用，中国导弹短暂飞行的远程监测系统研发得到发展，由此可以佐证，中国的军事技术发展已发展到新的高度。（鲁扬、邓洁、刘以爽、刘叶婷）

(责编：刘叶婷、杨牧)