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德国地方政商学界人士热议“一带一路”机遇

2019年10月02日11:39  来源：新华网
 

新华社德国杜伊斯堡10月1日电（记者任珂）德国下莱茵商会10月1日在位于鲁尔区莱茵河畔的杜伊斯堡市举办有关“一带一路”的研讨会。与会人士普遍认为，“一带一路”倡议为鲁尔区和德国带来了巨大发展机遇。

鲁尔区所在的北莱茵-威斯特法伦州（北威州）经济部长安德烈亚斯·平克瓦特在研讨会上致辞说，“一带一路”对鲁尔区意味着机遇，加强了与中国的商品流通。在北威州落户的中国企业已超过1100家，创造了许多就业机会，北威州产业正向数字化转型，这也是当前许多中国企业的发展方向，双方合作空间广阔。

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳在研讨会上说，“一带一路”为中德双方带来了更广阔的合作空间，将促进双向投资和金融合作。他表示，北威州与中国在“一带一路”框架下的合作取得成果，希望中德双方产业界一起拓展潜力。

随着“一带一路”倡议重点项目中欧班列的推进，杜伊斯堡已成为中欧班列在欧洲的一个重要节点。如今每周有大约35列从中国驶来的班列抵达这里，带动了当地乃至整个鲁尔区的物流业发展。

杜伊斯堡港务集团首席执行官埃里希·斯塔克说，如今港口直接或间接创造了4万多个就业机会，中欧班列对此贡献巨大。此外，杜伊斯堡港还参与了中国白俄罗斯工业园建设和中新（重庆）战略性互联互通示范项目，为“一带一路”框架下德中在第三方市场合作起到示范作用。

本次研讨会吸引了200余名主要来自鲁尔区的政界和企业界人士、商会代表和专家学者参加。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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