秘鲁总统遭遇国会“抵抗” 职务被暂停12个月

秘鲁总统马丁·比斯卡拉9月30日解散国会，宣布明年举行国会选举，以推进反腐败改革，却受到国会“挑战”。

【遭遇停职】

当天早些时候，部长会议主席、即总理萨尔瓦多·德尔索拉尔在国会发起信任动议，希望修改宪法法院法官选举程序，但国会由最大反对党人民力量党控制，没有表决这一动议。

德尔索拉尔随后辞职。

总统比斯卡拉30日下午发表电视讲话，宣布解散国会，明年1月26日举行国会选举。他同时宣布，司法部长比森特·塞瓦略斯将接替德尔索拉尔出任总理。

只是，反对派议员拒绝接受总统所做解散国会决定，不愿离开坐席，30日晚些时候经由表决决定暂停比斯卡拉总统职务，为期12个月，由副总统梅塞德丝·阿劳斯出任临时总统。

阿劳斯晚些时候“宣誓就职”，指认比斯卡拉解散国会“违反宪法”。

【获得支持】

以人民力量党为首的反对派议员占据国会130席中的79席。

《秘鲁时报》报道，反对派成员虽然占据国会多数席位，但席位数不足以罢免总统，只能暂停总统职务。

多家媒体以政府人士为消息源报道，阿劳斯出任临时总统无效，因为国会当天早些时候已经解散。

30日傍晚，秘鲁军队总参谋长和警察总长来到政府大厦，显示他们对比斯卡拉的支持。

人民力量党的领导人是藤森庆子，前总统阿尔韦托·藤森之女，因涉嫌腐败接受调查。一家法院2018年10月31日裁定她入狱36个月，以防潜逃。藤森庆子否认“受贿”，指认司法机关对她“政治迫害”。

【关联反腐】

比斯卡拉2018年3月就任总统，接替佩德罗·库琴斯基。后者因为卷入巴西建筑商奥德布雷希特公司腐败案而辞职，接受检察机关调查。

比斯卡拉先前警告，如果国会继续阻挠他推进反腐败改革、修改宪法法院法官选举程序，他将解散国会。

比斯卡拉宣布解散国会以后，首都利马和全国多个地区的民众走上街头，表达对总统的支持。不少民众聚集在国会大厦外，呼吁反对派议员离席。

秘鲁去年12月就政府提出的宪法改革举行公民投票，绝大多数人支持比斯卡拉政府的反腐举措。这个南美洲国家近几年承受一连串涉及高级政府官员的贪腐丑闻打击，5名前总统受到洗钱、受贿指控。

近期多项民意调查显示，大部分秘鲁人支持解散国会。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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