滞留难民激增 爆发暴力冲突 希腊急忙应对

希腊多座爱琴海岛屿上的难民和非法移民滞留人数不断增多，令希腊政府颇为着急。莱斯沃斯岛一座收容中心9月29日发生致人死亡的暴力冲突，希腊政府随后决定尽快把更多难民转移到希腊本土，以缓解这些岛屿的压力。

联合国难民署资料显示，这座收容中心名为“莫里亚营地”，是希腊规模最大的难民营。营地由大量简易帐篷和海运集装箱构成，现在滞留大约1.2万名难民和非法移民，收容人数超过设计能力3倍。

莫里亚营地内一个集装箱9月29日突然起火，后续爆发暴力冲突，至少1人死亡、17人受伤。暂时不清楚起火原因。希腊政府没有说明事件经过。

希腊卫生部在一份声明中证实，一名女性死亡，遗体已移交至医院。

一名不愿公开姓名的希腊官员告诉路透社记者，总理基里亚科斯·米佐塔基斯将主持召开内阁会议，专门讨论这一事件。

公民保护部副部长莱夫泰里斯·伊科诺穆说，政府将加快速度，把更多寻求庇护的难民和移民从岛屿移送到希腊本土，以缓解难民营压力。

伊科诺穆说，政府打算10月1日以前从莫里亚营地接走250人。

另外一名不愿公开姓名的官员披露，希腊政府希望10月底以前转移至少3000名难民和非法移民。

联合国难民署数据显示，今年8月，9000多名难民和非法移民进入希腊，创近3年来单月最高纪录；9月入境难民和非法移民超过8000人。

为阻止新一轮难民潮，希腊已经采取一系列举措，包括加强边境管控、提速遣返难民程序和转移安置难民。

2015年难民潮高峰之际，大约100万来自非洲和中东战乱地区的难民和非法移民涌入欧洲，其中多数经由希腊、意大利等“门户国家”前往欧洲其他国家。

欧洲联盟与土耳其2016年3月达成应对难民潮的协议，抵达希腊的难民数量随后显著减少，但随着巴尔干国家后来关闭边境，数以万计难民长期滞留希腊。（王宏彬）（新华社专特稿）

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