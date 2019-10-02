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崔天凯：中美“脱钩”论不可理喻，不利于全球经济

2019年10月02日11:12  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿10月1日电(记者张梦旭) 当地时间9月30日，中国驻美国大使崔天凯接受美国全国公共广播电台《早间新闻》栏目主持人英斯基普采访，就中国发展和道路、中美关系、经贸、涉港、涉疆等回答提问，阐述中方立场主张。

英斯基普提问说，过去70年共产党执政是如何在中国取得成功的？崔天凯表示，中国共产党在探索中找到了适合自己的制度和发展道路，取得了巨大成功。过去70年特别是改革开放40年来，中国由很低的起点逐步发展成为世界第二大经济体，近8亿人摆脱了贫困，对世界经济增长的贡献率近年来达到近30%。这些成就有力证明了中国共产党已经和正在做的事是适合中国的。

“中美两国有不同的行事包括为政方式。在中国的城市、乡镇和村庄，人们几乎每天都在谈论如何发展自己的城市，讨论每件事该如何去做。我们是从基层开始，自下而上逐步达成越来越广泛的共识，通过这种方式可能比美国社会所能形成的共识更大。”崔天凯说。

对于经贸问题， 崔天凯表示保护知识产权是中美企业的共同诉求，也应是两国的合作领域之一。根据一些在华美国企业协会所做的调查，大多数美企认为中国在知识产权保护方面做得比以前更好。中国企业投资美国能为美国创造就业，何乐而不为？“如果有人认为每一分钱的中国对外投资都得到中国政府支持或操纵，那么他们同样应该担心美国政府是否控制了美国企业的海外资金。”

崔天凯表示，“脱钩”不符合任何一个国家的利益。很多美国企业在中国的生意风生水起，你可以问问他们是否想放弃中国这个巨大的、不断增长的市场？这样做不可理喻，也不利于全球经济发展。如果世界上两个最大的经济体试图“脱钩”，将对世界经济产生什么样的影响？全球经济波动又会反过来对中美产生怎样的影响呢？

崔天凯还回答了一系列涉疆、涉港问题。对于中国政府在新疆采取的安全措施是否针对维吾尔族，崔天凯表示，我们在新疆所做的一切都是为了保护当地民众免受恐怖主义威胁。直到2016年新疆的恐怖主义活动仍很猖獗，当地民众要求政府采取措施保护他们，这样的呼声越来越高，政府必须做出回应，确保民众安全并能安享生活。

对于涉港问题，崔天凯表示香港问题是中国内政，有两件事必须要弄清楚：第一，中国对香港的主权不容挑战。第二，必须止暴制乱。只有秩序得到恢复，才能谈其他问题。我们始终坚持“一国两制”，希望两种制度都能正常运作。但香港一些人在挑战《基本法》，挑战中国对香港的主权，挑战香港现行制度，这是他们的问题所在。

英斯基普追问香港示威者受到美国民主思想的启发，是否对中国主权构成挑战？崔天凯表示，十几年前美国发动伊拉克战争时，推行民主也是理由之一，比如“大中东民主计划”之类的说法。十多年过去了，后果世人皆知。所谓的“美国民主思想”出口到利比亚、叙利亚、伊拉克等国后，起了什么样的作用，大家都看得很清楚。

(责编：刘叶婷、杨牧)
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