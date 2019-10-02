驻汉堡总领事馆举办新中国成立70周年招待会

人民网10月1日汉堡电 （记者 花放）9月30日晚，中国驻汉堡总领事馆在汉堡易北爱乐音乐厅举办庆祝中华人民共和国成立70周年招待会。包括汉堡市长辰切尔、石荷州长君特、不来梅市长博文舒尔特、下萨克森州代州长阿尔图斯曼在内的领区各界人士及中资企业、华侨华人和留学生代表近500人出席活动。这是中德建交后，领区全部四州（市）州（市）长首次联袂出席中国总领馆的国庆招待会。

驻汉堡总领事杜晓晖在致辞中简要回顾了中华人民共和国成立70年来取得的伟大成就。他指出，中国还有近10亿人怀揣同其他4亿人一道成为中等收入群体的美好愿望，中华民族伟大复兴也因此必然需要和平发展环境，必将坚定不移走符合中国国情的和平发展道路，成为世界和平与发展的稳定力量。这条道路对德国和世界而言是和平之路、合作之路、机遇之路。

领区四州（市）长均在活动上致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，赞叹中国人民取得举世瞩目的伟绩，积极评价本州（市）与中国合作，表示未来愿同中方共同努力，推动双方务实合作走深走实。

辰切尔表示，北德地区拥有创新精神，各州合作紧密，拥有多式联运优势，秉持崇尚自由贸易、平等相待的汉莎精神传统，是“一带一路”倡议理想的合作伙伴；君特指出，全球化背景下没有国家能孤立自强，中国“一带一路”倡议将为北德地区带来利益；博文舒尔特认为，保护主义、相互隔绝、民族主义不是通往未来的正确出路，合作和友谊才能推动双方共同持续向前发展；阿尔图斯曼说，中国改革开放不仅为中国带来发展，也为世界带来巨大利益。德中在新能源，电动汽车、环保技术方面拥有广阔合作前景。

易北爱乐音乐厅活动结束后，杜晓晖邀请全体嘉宾共游易北河，共同发出中德将在新形势下同舟共济、携手共进的信号。现场嘉宾盛赞新中国成立70年来取得的巨大成就，赞赏“一带一路”倡议为中国与北德地区合作提供了新机遇，衷心祝愿中国未来繁荣富强、人民幸福安康，坚信中德人民友谊长存。

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