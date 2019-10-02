《我和我的祖国》美国旧金山首映

《我和我的祖国》旧金山首映式现场

人民网旧金山10月1日电（邓圩 宫欣）“我和我的祖国一刻也不能分割……”上百位旧金山湾区当地的华侨华人和留学生们在《我和我的祖国》旧金山首映式现场齐声合唱这首耳熟能详的爱国歌曲，现场充满着燃情与感动。该电影由华夏电影发行有限责任公司领衔出品、人民网等联合出品。

《我和我的祖国》聚焦新中国成立70年来7个经典历史瞬间背后的平凡人。描绘了开国大典、首颗原子弹成功爆炸、女排三连冠、香港回归、北京奥运、大阅兵、神州返航7个感人的故事，把观众们带回到一个个激情澎湃的历史时刻。

密尔布瑞市长李伟忠出席首映式，他对自己是中国移民的后代而自豪。作为第四代华裔移民，他的曾祖父、祖父和父亲都是出生在中国，“无论出生在中国还是美国，都是中国人”。他表示这部影片反映了中国人民所做出的贡献。“这部影片不只是献礼新中国成立70周年，最重要的是给中国人自己看的。”

全美福建工商总会副会长李玲表示，电影中每个故事都代表不同的时代，引起不同年代中国人的共鸣感。

《我和我的祖国》旧金山首映式的参与者之一，福建人在湾区创办人杨宝海表示非常荣幸能够参与到此次活动的策划，看到影片中1984年洛杉矶奥运会上女排夺冠的片段，联想起最近中国女排11连胜夺得2019年世界杯的喜讯，女排精神让他十分受鼓舞，为自己是中国人而感到自豪骄傲。

前来观影的观众们

脸上贴着五星红旗的贴纸、手中挥舞着国旗，前来参加活动的观众们大多都有一张年轻的面孔，他们是来自旧金山湾区各大学校的留学生们。

来自中国澳门特别行政区的留学生罗子峻表示，电影里他最喜欢讲述香港回归的故事，“身为一名澳门同胞，特区回归是最重要的一件事情”。他尤其提到影片中升国旗“一秒都不许晚”的片段，让他产生了许多共鸣，数次落泪。“我想要借这个机会说祖国我爱你，谢谢你一直以来对我们无形支持，默默付出。”

来自内蒙古呼可浩特的留学生阿拉坦最喜欢开国大典的故事。看到影片中由黄渤饰演的负责电动升旗的林治远争分夺秒排除万难，确保开国大典国旗顺利升起的片段，让他想起爷爷对他的教导。他回忆道自己的爷爷是1948年加入的中国共产党。他的爷爷作为一名优秀的党员，一直在教导他一定要做事认真和为人民服务。

据悉，由华人影业海外发行宣传的电影《我和我的祖国》，于当地时间9月30日，在纽约、洛杉矶、旧金山、温哥华、多伦多、埃德蒙顿、温尼伯、悉尼、墨尔本 、堪培拉全球10个城市同步举行首映式。10月1日起，该电影还将在海外40多个国家的电影院线同步上映。

据电影《我和我的祖国》官方微博消息，截至当地时间10月1日18时13分，《我和我的祖国》票房破6亿。

(责编：刘叶婷、杨牧)