人民网>>国际

“真诚祝福中国和中国人民”（点赞中国·让友谊辉映未来）

本报记者  颜  欢  刘旭霞

2019年10月02日06:26  来源：人民网－人民日报
 

　　“得知古巴共产党中央委员会第一书记劳尔·卡斯特罗被中国授予‘友谊勋章’，古巴人民感到非常高兴。能代表劳尔第一书记接受这枚勋章，我感到无限荣光。这不仅是劳尔·卡斯特罗的荣幸，更体现了中国人民对古巴人民的美好情谊。”古巴驻华大使米格尔·拉米雷斯在接受本报记者采访时深情说道，双方刚刚庆祝古中建交59周年，劳尔·卡斯特罗获颁“友谊勋章”，中华人民共和国迎来70岁生日，真可谓“喜上加喜”。古方愿同中方一道，为古中友谊不断深化、为社会主义事业的不懈推进作出积极贡献。

　　古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯—卡内尔专门在社交媒体上发文表示，中国为劳尔·卡斯特罗颁发这个勋章，是对他革命性一生的认可，也是表彰其为古中两国友好关系作出的卓越贡献。古巴当地媒体也对此纷纷报道，盛赞劳尔·卡斯特罗为加深古中两国深厚情谊作出的积极贡献。

　　拉米雷斯指出，劳尔·卡斯特罗一直是古中两国深化友谊、加强合作的促进者。上世纪50年代末，不少拉美国家与台湾当局保持所谓“外交关系”。1959年7月，劳尔·卡斯特罗会见中国新闻代表团时表示，希望中方派一名负责同志到古巴做双方联系工作，待条件成熟时在古巴建立中国大使馆。此后，古中建交正式提上议程。

　　1997年，中国改革开放近20年，中国经历的各种变化让劳尔·卡斯特罗心驰神往。那一年，时任古巴国务委员会第一副主席兼部长会议第一副主席的劳尔·卡斯特罗首次访华，一待就是18天，希望深入了解中国的发展经验。他走访上海、广州和深圳等地，详细了解经济特区建设和国有企业改革等方面的举措。后来，劳尔·卡斯特罗将中国经验尝试推行到古巴部分企业试点改革中。

　　劳尔·卡斯特罗对中国的深厚感情由来已久。1953年，劳尔·卡斯特罗出席世界青年联欢节，向中国朋友学唱歌曲《东方红》。“2008年，劳尔·卡斯特罗陪同时任中国领导人在哈瓦那大学看望中国留学生时，用中文唱起了这首歌，令全场沸腾。他说这首歌是50多年前学的，尽管时光流逝，依然印刻在脑海中。”拉米雷斯回忆说。4年后，劳尔·卡斯特罗访华时又唱起了这首歌。历史的歌声，传唱着中古两国永恒不变的友谊，随着时间的推移历久弥香。

　　“正如习近平主席所说，中国和古巴是‘好朋友、好同志、好兄弟’。两国关系的前景充满光明，一定会向着更高的水平迈进。”拉米雷斯说：“相信中国将继续发展，取得更大的成绩。劳尔·卡斯特罗真诚祝福中国和中国人民，祝贺中华人民共和国成立70周年。”


　　《 人民日报 》（ 2019年10月02日 13 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved