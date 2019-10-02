乌克兰问题三方联络小组会谈就“施泰因迈尔模式”达成一致

新华社明斯克10月1日电（记者魏忠杰 李佳）乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）1日在白俄罗斯首都明斯克举行例行会谈，各方代表就政治解决乌东部冲突问题的“施泰因迈尔模式”达成一致意见。

欧安组织特别代表萨伊迪克在会谈后的新闻发布会上说，根据俄罗斯、德国、法国和乌克兰四国领导人政治顾问9月达成的一致意见，三方联络小组各方及乌东部顿巴斯地区代表以书面形式确认同意“施泰因迈尔模式”文本。这一模式为政治解决方案，涉及乌东部顿涅茨克州和卢甘斯克州特殊地位等问题。

萨伊迪克说，乌克兰东部冲突相关方在当天的会谈中还同意10月7日从两处冲突地点撤兵。他表示，上述两项会谈成果是应俄、德、法、乌四方要求达成的，希望这有助于推动四国举行“诺曼底模式”会谈。

“诺曼底模式”创立于2014年6月，当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之际，邀请俄罗斯、德国、乌克兰首脑在诺曼底就乌克兰局势进行磋商。此后，四国多次举行“诺曼底模式”各层级磋商。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

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