伊朗总统呼吁国际社会抵制美国单边主义行径

新华社第比利斯10月1日电（记者李铭）埃里温消息：伊朗总统鲁哈尼1日在亚美尼亚首都埃里温表示，国际社会应抵制美国的单边主义行径。

欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会会议1日在埃里温举行，鲁哈尼应邀出席扩大会议并在会上发言。据亚美尼亚新闻网报道，鲁哈尼在发言中说，所有国家都必须反对单边主义，承担起维护世界和平、安全、稳定和秩序的国际责任。

鲁哈尼说美国针对伊朗的极限施压政策正在变为损害伊朗民众利益的“经济恐怖主义”，并呼吁国际社会采取行动和措施反对美国的单边主义行径。他表示，在当前复杂国际形势下，推动多边地区合作是唯一正确的选择。

俄罗斯、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和白俄罗斯五国领导人出席了欧亚经济委员会最高理事会会议，与会方讨论了推动欧亚经济联盟内部建立统一金融市场、调整成员国进口关税、协调成员国在天然气供应和运输等领域立法等议题。鲁哈尼和新加坡总理李显龙作为嘉宾出席了扩大会议。会议期间，欧亚经济联盟与新加坡签署了自由贸易协定。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

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