帝国大厦点亮“中国红”庆祝新中国70华诞

图为9月30日晚，纽约帝国大厦点亮“中国红”，庆祝中华人民共和国成立70周年。 李凉摄

人民网纽约10月1日电 （记者李晓宏）“作为纽约独一无二的地标性建筑，帝国大厦为庆祝新中国成立70周年点灯，表达了对中国人民的良好祝愿，它不仅将吸引更多中国游客来访，也将成为照亮中美关系这艘巨轮航向的灯塔。”中国驻纽约总领事黄屏30日表示，今年10月1日，是纽约州设立的首个“中国日”，10月的第一周是首个“华裔传统周”，这些举措都将丰富和维持中美关系，增进两国人民的友谊和了解。

当地时间9月30日，中国驻纽约总领馆在这里与帝国房地产信托公司合作举办庆祝中华人民共和国成立70周年点灯仪式。中国驻纽约总领事黄屏大使、帝国大厦集团总裁兼首席执行官马尔金共同出席仪式，钱进副总领事、美国中国总商会会长、中国银行美国地区行长徐辰等中资企业及美东侨界代表参加。

黄屏在致辞中表示，70年来，中国发生了翻天覆地的变化，从一穷二白的落后国家一跃成为全球第二大经济体，近年来对世界经济增长的贡献率超过30%，人民生活大幅改善，8.5亿人摆脱贫困，创造了人类历史上的发展奇迹。中国还在气候变化等众多全球议题上发挥重要作用，未来将继续秉持合作共赢理念，推动构建人类命运共同体。

“一个强大、和平与繁荣的中国对美国乃至全球而言都是机遇。中国也视美国为推动本国发展、构建人类命运共同体的关键伙伴。中美合作可以办成许多有利于两国和世界的大事。”黄屏说，“近10年来，帝国大厦每年通过亮灯方式庆祝中国春节，此次又安排在中国举国同庆70华诞的重要时刻亮起‘中国红’，印证了其总裁马尔金所说的话，不管中美关系遇到多少困难，他们致力于中美友好的努力会一直持续下去。”

“我高兴地看到，总领馆领区内的纽约州等地多年来致力于推动中美友好。”黄屏举例说，2008年中国四川省发生大地震后，纽约州立大学和纽约州政府、人民伸出援手，为150名灾区的中国学生提供了免费来美学习一年的机会。他们学有所成后回到祖国，建设家乡，往日灾区的面貌脱胎换骨，紧跟上国家的发展步伐。去年，超过110万中国游客到曼哈顿观光旅游。

“我和家人曾多次到访中国，亲眼见证了中国各地从东部都市到西部山区所发生的巨变，衷心祝贺中华人民共和国成立70周年。”马尔金表示，今年也是美中建交40周年。如今，帝国大厦每月都要接待数以千计的中国游客，他们在这里了解纽约乃至美国的多元文化。正是双方人民之间的互动促进了两国的和谐相处。帝国大厦为庆祝新中国70周年点灯，就是要展现我们永远对中国人民张开友好怀抱。

致辞结束后，黄屏同马尔金共同合上帝国大厦模型电闸，点亮模型顶部彩灯。当晚6时40分，纽约帝国大厦点亮“中国红”，喜迎中华人民共和国成立70周年。

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