阿联酋驻华大使：今天的盛会让我感受到中华民族的伟大与繁荣

阿联酋驻华大使阿里·扎西里参加庆祝中华人民共和国成立70周年大会

人民网北京10月1日电（记者曾书柔 实习生蒋婧）中华人民共和国成立70周年庆祝大会于10月1日在北京天安门广场隆重举行。庆祝大会后，举行了盛大的阅兵式和群众游行。

刚刚出席了这些活动的阿联酋驻华大使阿里·扎希里激动地对人民网记者表示，这场历史性的盛会展现了中华民族的伟大与繁荣，凸显了中国对未来的展望和无限可能。

阿里·扎希里说，刚刚结束的庆祝中华人民共和国成立70周年大会、阅兵式、群众游行是一场既庄严又极具现代气息的盛会。这是一个可以载入史册的时刻，他很荣幸亲身体验中国正在经历的黄金时代。

阿里·扎希里坦言，新中国建立70年来所创造的成就堪称“奇迹”，这同时也是全人类历史的一部分，他在现场感受到了与有荣焉般的振奋。

他说，中国政府取得的巨大成就，如帮助8.5亿人脱贫，在经济、环境、社会等各领域为实现可持续发展目标而作出的贡献，都是激励阿联酋加强中阿双边合作的动力。阿联酋将中国视为强大和真诚的伙伴，是可以与之共同实现最伟大理想和目标的伙伴。他表示，在阿联酋看来，中国现在所倡导的一切都是帮助世界各国实现互利合作的良机。

阿里·扎希里表示，中国与阿联酋已建立全面战略合作伙伴关系，两国关系比以往任何时候都更加亲密。中阿将共同致力于实现两国人民的富裕与和平。祝福中国能够在未来取得更长足的进步与发展，在世界舞台发光发热。

(责编：崔越、杨牧)