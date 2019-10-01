斯里兰卡总统、总理、议长、反对党领袖联袂出席庆祝中华人民共和国成立70周年招待会

人民网新德里10月1日电 （记者苑基荣）9月30日晚，象征中国—斯里兰卡传统友谊的纪念班达拉奈克国际会议中心（简称“班厦”）灯火通明，中国驻斯里兰卡大使程学源夫妇在此隆重举行庆祝中华人民共和国成立70周年招待会。斯里兰卡总统西里塞纳、总理维克拉马辛哈、议长贾亚苏里亚、反对党领袖及前总统拉贾帕克萨、各主要政党领袖、部长、议员、三军司令、司法机构负责人，以及经贸、媒体、智库等社会各界友人，各国驻斯使节，在斯中资机构、华侨华人代表等500多人出席。

程学源大使在致辞中以详实的数据介绍了新中国成立70年来，中国共产党领导全国各族人民筚路蓝缕、开拓进取、奋力拼搏所取得的伟大成就。特别是党的十八大以来，党和国家各项事业取得全方位、开创性成就，发生深层次、根本性变革，带领中国人民向着“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦宏伟蓝图砥砺奋进、阔步前行。

程大使表示，中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。习近平主席提出“一带一路”倡议，倡导新型国家关系和政党关系，构建“人类命运共同体”，在全球治理体系变革中贡献了中国智慧，展现了大国担当。

程大使强调，新中国发展的70年也是中斯关系发展的70年，两国关系历久弥新、行稳致远。今年以来，面对复杂的国际国内局势，中斯友好和务实合作继续健康发展。事实证明，中国的发展给斯里兰卡国家和人民带来了实实在在的利益，中斯友好与合作已经成为了斯里兰卡跨党派、跨民族、跨阶层的共识。中方愿与斯方共同推动“一带一路”建设不断走深走实，共同构建中斯命运共同体，不断造福两国及两国人民。

斯里兰卡政府主宾、国际贸易部长萨马拉维克拉马在致辞中代表西里塞纳总统、维克拉马辛哈总理和斯里兰卡政府和人民向习近平主席、李克强总理和中国政府和人民致以最美好的祝愿。向新中国成立70周年表示热烈的祝贺，向中国共产党带领中国人民取得的伟大成就表示由衷的钦佩。

萨回顾了斯中两国跨越千年的历史交往，并表示，斯中关系根植于相互尊重、长期友好和彼此理解。特别是过去几年来，两国关系不断迈上新台阶，各领域合作进一步深化。在“一带一路”倡议指引下，中国已经成为斯里兰卡的主要发展伙伴。中方积极支持和参与的港口、铁路、公路、水利设施等一系列重大项目在斯积极推进，不仅有助于斯经济社会发展，也有利于印度洋地区和平与繁荣。斯方愿与中方一道，在此前基础上，继续共同推动两国双多边合作向前发展。

招待会前，程学源大使陪同西里塞纳总统、维克拉马辛哈总理等政要一同参观了“庆祝中华人民共和国成立70周年主题国际巡展”及“中斯关系2019年重大活动图片展”。招待会上还播放了《追梦人：中国2019》、《中斯“一带一路”建设成果展》等宣传视频。斯朝野各派政要均由衷祝贺新中国取得的辉煌成就，并高度评价中斯关系结出的丰硕成果。

活动现场，中国歌剧舞剧院民乐团和斯里兰卡海军军乐团还为嘉宾们联袂带来了精彩的演出，赢得了在场嘉宾的热烈掌声。

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