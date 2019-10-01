埃及总统塞西热烈祝贺新中国成立70周年

埃及总统塞西派总统府礼宾官侯萨姆·扎塔尔专程赴中国驻埃及使馆祝贺新中国成立70周年 廖力强大使接受祝贺 记者景玥摄

人民网开罗10月1日电 （记者黄培昭、景玥）9月30日，埃及总统府礼宾官侯萨姆·扎塔尔作为塞西总统代表，专程来到中国驻埃及使馆，当面向廖力强大使转达埃及总统对新中国成立70周年的热烈祝贺。

扎塔尔表示，值此中华人民共和国成立70周年之际，塞西总统向习近平主席致以亲切问候和良好祝愿，向习近平主席以及友好的中国政府和人民致以国庆的热烈祝贺，祝愿友好的中国人民幸福安康，祝愿伟大的中国繁荣昌盛。埃方高度重视发展对华关系，对双边关系的良好发展势头及两国各领域友好互利合作取得的丰硕成果表示满意，愿同中方携手努力，推动埃中全面战略伙伴关系不断深入发展，更好造福两国和两国人民。

廖力强大使请扎塔尔转达习近平主席对塞西总统的亲切问候和良好祝愿，表示塞西总统的国庆祝贺充分体现了中埃关系的高水平以及埃及人民对中国人民的深厚情谊。廖力强指出，在两国元首的共同关心和指导下，中埃关系迎来了好上加好的日子，各领域合作不断取得重要进展。中方愿与埃方一道，全面落实好两国元首达成的重要共识，不断深化中埃在“一带一路”框架下各领域合作，推动两国全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

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