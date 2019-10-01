庆祝新中国成立70周年与中波建交70周年音乐会在波兰举行

人民网华沙9月30日电（记者 于洋）中国驻波兰使馆与波兰社会组织“波兰家园”30日在华沙瓦津基公园橘园剧场联合举办音乐会，共庆中华人民共和国70周年华诞和中波建交70周年。中国驻波兰大使刘光源、波前参议长帕斯图夏克、“波兰家园”主席德拉甘等300名嘉宾出席。

刘光源大使在致辞中表示，中波建交70年来，两国始终秉承相互尊重、平等相待的交往原则，不断增进了解、加强互信；始终秉持开放协同、互利共赢的合作精神，开拓进取，推动务实合作加速发展；始终遵循交融互鉴、和谐共生的文明之路，密切人文交流，强化民心相通。当前，世界正处于百年未有之大变局，中波关系进入全面战略伙伴关系的新时代，面临着前所未有的机遇，孕育着无限合作空间和潜力。中方愿同以“波兰家园”为代表的波方各界携手努力，共谱中波友谊新篇章，进一步造福两国人民。

波兰前参议长帕斯图夏克和“波兰家园”主席德拉甘对新中国成立70周年暨波中建交70周年表达诚挚祝贺，盛赞中华人民共和国成立70年来所取得的伟大成就，为波中友好合作持续深入发展感到欣慰，对两国关系未来发展前景充满信心，表示“波兰家园”将坚持推动两国人民相互了解和友好，继续为增进波中友谊作出不懈努力。

来自华沙理工大学的合唱团为来宾献唱多首波中名曲，现场气氛热烈，美妙动听的歌声赢得来宾阵阵掌声。音乐会在《我爱你中国》的合唱中圆满落下帷幕。

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