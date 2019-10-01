我驻福冈总领馆举办国庆70周年招待会

人民网东京9月30日电（记者刘军国）中国驻福冈总领事馆26日在福冈市举办庆祝中华人民共和国成立70周年招待会。福冈县知事小川洋和议长栗原涉，佐贺县知事山口祥义和议长桃崎峰人，宫崎县副知事镰原宜文和议长丸山裕次郎，鹿儿岛县副知事岩切刚志，大分县议长麻生荣作，自民党前干事长、前副总裁山崎拓，福冈市副市长中村英一，北九州市副市长梅本和秀和议长村上幸一等领区内各县市政府和议会代表，经济、文化、教育、新闻等日本各界人士，各华侨华人团体、中资企业及留学生代表等共600余人出席。

中国驻福冈总领事何振良在致辞中介绍了新中国成立70年以来各领域建设发展取得的伟大成就，并表示，70年来，在中国共产党的坚强领导下，中国各族人民团结一致，砥砺奋进，创造了一个又一个人类发展历史上的奇迹。经济、社会、文化、教育、科技等各领域建设蓬勃发展，人民生活水平不断提高。中国实现了从封闭落后到开放进步、从温饱不足到全面小康、从积贫积弱到繁荣富强的伟大转变，实现了从站起来、富起来到强起来的历史飞跃，并正在为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。回首新中国70年发展历程，可谓风雨兼程，展望未来之路，同样还有很多挑战和困难。中国人民有足够的信心，迎接挑战，战胜困难，建设一个更加富强、更加美丽的中国。

何振良指出，中国的发展不仅仅是自己的发展，中国的发展已惠及世界。2013年至2018年中国对世界经济增长的年均贡献率达28.1%，居世界第一。同时，中国的发展也是在不断对外开放和与世界各国合作的过程中实现的，包括日本在内的世界各国为中国的发展发挥了重要作用。中国今后将继续坚持走和平发展道路，通过“一带一路”倡议等积极与世界各国分享发展的红利，共谋发展，实现共赢，构建人类命运共同体。

小川洋在致辞中祝贺新中国成立70周年，表示自1972年日中实现邦交正常化以来，两国关系不断发展。人与人之间的草根交流和地方交流是构建国家之间信赖和友好关系的基础，福冈县与江苏省自1992年缔结友好县省关系以来，双方积极开展环保、经贸、青少年、文化等多领域交流，取得丰硕成果。福冈县今后将继续同江苏省等中国各地开展交流合作，为推动日中友好关系进一步发展贡献力量。

山口祥义表示，佐贺县长期以来积极开展对华交流合作，在当前日中关系改善发展的良好氛围下，佐贺县将进一步深化与中国贵州省等地的交流合作，为夯实日中友好作出积极努力。佐贺机场10月即将开通西安航线，期待为加强两国人员往来发挥作用。

镰原宜文表示，中国是宫崎县第一大贸易对象。县内各界多年来积极开展对华交流，取得积极成果。今后宫崎县将继续致力于发展与中国的友好交流和经济合作，为九州地区对华交流和日中友好贡献力量。

岩切刚志表示，鹿儿岛县历史上与中国渊源深厚，鉴真东渡日本在鹿儿岛登陆。鹿儿岛多年来一直与中国上海、江苏等地开展友好交流合作，成果丰硕，今后将继续致力于开展两国地方交流，为推进日中友好作出积极努力。

麻生荣作表示，新中国70年来的伟大发展成就举世瞩目，令人敬佩。大分县一直以来积极致力于开展对华友好交流合作，大分市今年也迎来与武汉市结好40周年，愿以此为契机，进一步加强与中国各地的友好交流合作。

山崎拓在致辞中表示，在中国共产党的领导下，新中国成立70年来实现巨大发展，对此深表敬佩。衷心希望日中两国能长期和平共处，两国友好关系不断发展。

此外，多名日本国会议员和领区内各县知事、市长等发来贺电。

招待会气氛友好热烈。江苏女子民族乐团演奏了《茉莉花》《花好月圆》和《天空之城》《北国之春》等中日经典曲目，演唱了《我爱你中国》《五星红旗》等歌曲，精彩表演博得全场热烈掌声。会场播放了《中国超乎你的想象》等宣传片，场外同时举办了“中华人民共和国成立70周年纪念图片展”，展示了新中国70年波澜壮阔的发展历程和举世瞩目的发展成就，吸引到场人员纷纷驻足观看。国人深感自豪，日本友人纷纷赞扬并表示敬佩。

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