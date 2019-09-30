新华社纽约9月30日电 专访：除了经济成功，中国还有两个历史性转变——访美国库恩基金会主席罗伯特·库恩

新华社记者杨士龙 长远

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩近日在接受新华社记者专访时说，回顾新中国成立70年的历程，中国除了经济成功，还有两个历史性的转变值得关注：一个是从封闭到开放，成为全球化的领军者；一个是从贫穷到富裕，为世界减贫事业做出卓越贡献。

“提到新中国成立70年来所取得的成就，人们一般都会聚焦其成功的经济转型，而新中国的成就远不止在经济领域。”库恩说，今天的中国，从贸易、金融到外交、国防，从科技、创新到文化、体育，一举一动越来越具有全球影响，“已经成为全球格局中的重要角色”。

“随着改革开放打开国门，新中国一直积极融入国际社会，参与全球治理，逐渐成为世界稳定、平等和繁荣的捍卫者，成为全球化的领军者。”库恩说。

库恩指出，新中国的成功发展对全世界的进步与发展起到至关重要的作用，通过“一带一路”倡议给沿线国家带去的是“基础设施建设的经验、技术、投资和发展机遇”，同时在世界维和行动和应对气候变化努力等关乎全球福祉的国际事务中“表现出强大领导力和坚定支持”。

库恩认为，中国是迄今为止减贫人数最多的国家，70年来，7亿多农村贫困人口实现脱贫，中国成为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家。“当未来的史学家回望历史，中国的发展成就将被认为是人类历史上最重要的转型之一。”他说。

库恩认为，中国经济奇迹与扶贫事业的“史无前例的成功”，与执政的中国共产党强有力的统一领导和正确决策有着直接关系，“在政治稳定的前提下，充分调动经济和市场活力，中国才有可能实现这些目标”。

库恩说，此外中国政府的政策和目标都着眼长远，并不断根据形势变化调整和修改实现这些目标的政策和措施，“长期而言，政策和目标都是稳定的”。

作为一名“中国通”，75岁的库恩能说一口流利的普通话。1989年1月他首次受邀访华。“我从第一次来中国，就迷上了这个国家，中国给了我全新的感受，中国人热情好学，并有坚定决心提高自己的物质和精神生活水平。”

迄今，库恩200多次飞赴中国出差、调研，通过出版书籍和制作纪录片等，致力于向世界讲述一个全面、真实的当代中国。2008年他出版的《中国30年：人类社会的一次伟大变迁》一书，生动深刻描述了中国改革开放历程，被认为是“中国故事国际表达的范例”。

为表彰他在传播中国故事上做出的贡献，2018年12月18日举行的中国庆祝改革开放40周年大会上，库恩获颁中国改革友谊奖章。

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