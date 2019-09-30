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通讯：“我永远热爱、敬佩和感激中华人民共和国”——记已故柬埔寨太皇西哈努克的中国情缘

2019年09月30日16:05  来源：新华网
 

　　新华社金边9月30日电 通讯：“我永远热爱、敬佩和感激中华人民共和国”——记已故柬埔寨太皇西哈努克的中国情缘

　　新华社记者毛鹏飞

　　柬埔寨首都金边市区，砖红色的独立纪念碑在蓝天白云下格外醒目。

　　这座为纪念摆脱法国殖民统治而修建的纪念碑，坐落在诺罗敦大道和西哈努克大道交叉的中心位置。在这里，地理坐标和历史坐标都指向了柬埔寨“独立之父”诺罗敦·西哈努克。

　　对中国人而言，柬埔寨太皇诺罗敦·西哈努克可以说是最熟悉、最亲切的外国友人之一。西哈努克1922年10月31日生于金边，2012年10月15日逝于北京。他当过国王、领导过执政党、出任过首相，也曾两次流亡。他为柬埔寨国家独立、领土完整、民族和解与社会经济建设奉献了一生，深受柬埔寨人民崇敬和爱戴，也与中国领导人共同缔造并精心培育了历久弥新的柬中友谊，是中国人民的伟大朋友。

　　西哈努克和中国正式接触始于1955年万隆会议上和周恩来总理的相识。

　　提到与中国结缘，西哈努克总喜欢用“一见钟情”这个浪漫的词语。中国对柬埔寨的尊重和友善，中国领导人的魅力和才华，深深吸引了西哈努克。

　　柬埔寨公主诺罗敦·帕花黛维日前接受新华社记者采访时回忆道：“在我看来，父王把周恩来总理视为兄长。周总理值得信赖，在我父王遇到困难的时候，他总是出手相助。当柬埔寨遇到困难时，中国也从未离开，一直支持我们。所以我父王总是说，除了中国，没有其他国家如此真诚地爱护和帮助我们。”

　　帕花黛维说，西哈努克对中国和中国人民怀着深深的感情，并把这种感情也融入了文艺作品的创作中。西哈努克在歌曲《怀念中国》中写道：“啊，敬爱的中国，我的心没有变，它永远把你怀念……你是一个大国，毫不自私傲慢，待人谦逊有礼，不论大小，平等相待……柬埔寨人民是你永恒的朋友。”歌词道出了西哈努克的心声，也道出了柬中两国互相尊重信任的真谛。

　　西哈努克历经风雨的一生中，两次流亡都在中国得到了最宝贵的帮助，在中国支持下团结各方抵抗力量，为柬埔寨的自由和独立奔走。

　　患难见真情。在华期间，中国不仅为西哈努克提供了政治上的坚定支持，还给他提供了第二个家——北京东交民巷15号宾馆。西哈莫尼国王、帕花黛维公主和其他王室成员也曾长期在这里生活。如今，西哈莫尼国王每次到北京，还会住在这里。

　　“像走亲戚一样常来常往。”每逢中国有重要活动，比如国庆庆典、举办奥运会等中国人民的喜事，经常能见到“亲戚”西哈努克的身影。中国遇到自然灾害等困难，他也会解囊相助。

　　西哈努克一生经历数次大起大落，但对中国的信任、与中国领导人的深厚友谊从未改变。这份友谊远远超出了个人范畴，体现了平等相待、相互尊重、求同存异的国与国相处之道，也展现了中国讲信义、重情义、扬正义、树道义的大国形象。

　　西哈努克曾在接受新华社记者书面采访时说，中国历来是个负责任的大国，严格而忠实地奉行和平共处五项原则，受到爱好和平的国家和人民的尊重和赞扬。“我永远热爱、敬佩和感激中华人民共和国。”

　　中柬友谊历经风雨，坚如磐石，硕果累累。中国企业在柬埔寨修筑公路、桥梁；中资企业建设的水电站造福柬埔寨民众；中国歌曲在柬被广为传唱，学习中文成为热门；中柬友谊台FM调频广播受到当地听众欢迎；中国电影放映队来到柬埔寨的田间地头……

　　金边市西南部，1965年在西哈努克的倡议下修建的毛泽东大道如今车水马龙，愈加繁华。“柬埔寨人民将在国际舞台上一如既往地支持伟大、令人尊敬的中国，无论是过去，现在，还是将来。”西哈努克曾在接受采访时如是说。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
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