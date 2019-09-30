近日，由庆祝新中国成立70周年活动新闻中心组织的采访活动在京津冀地区展开。来自100多个国家和地区的媒体记者走进北京冬奥场馆、唐山曹妃甸、北京大兴机场等地。在即将迎来新中国成立70周年之际，他们用文字和镜头记录下中国的快速变革。

“中国不断地在各个领域挑战新高度、打破新记录”

在北京奥林匹克公园一隅，国家速滑馆“冰丝带”主体结构拔地而起。这里是冬奥吉祥物“冰墩墩”装饰彩色光环的灵感来源。场馆尚处于紧张的施工阶段，但已经能让人感受到建筑的恢弘与现代感。记者们头戴安全帽走入场馆外围，迫不及待地与这一未来奥运新地标合影留念。

“速滑馆何时能完全竣工？可容纳观众多少？建设工人有多少？”埃及金字塔门户网记者马哈莫德详细询问场馆建设的有关情况。当得知速滑馆明年6月就能达到测试赛要求时，马哈莫德显得有些惊讶。但之后他向记者表示：“近几年来，中国不断地在各个领域挑战新高度、打破新记录，我很欣喜能够看到中国如何为下一届冬奥会做技术和基础设施方面的筹备。相信在紧张有序的筹备之后，中国还会在冬奥会上呈现新的奇迹。”

国家游泳中心被美国《商业周刊》评为“中国十大新建筑奇迹”，因其独特的外形被称为“水立方”。如今，为了迎接冬奥会冰壶和冬残奥会轮椅冰壶等赛事活动，水立方正在变身为“冰立方”，进行着包括实现温度和湿度分层控制在内的复杂改造。

不少外国记者都曾在2008年奥运会时于电视上看到过这一“明星场馆”，但真正走进建筑内部还是头一次。阿尔及利亚公共电台主编阿尼斯·本和杜噶一边听着解说，一边仰头细细欣赏着由半透明材质拼构成的天花板：“设计得既现代又节能，如此美轮美奂，简直称得上是建筑界的瑰宝。”

阿尼斯表示：“中国建造大型建筑的水准已经举世闻名。在阿尔及利亚，中国公司建造知名建筑就包括阿尔及尔歌剧院和嘉玛大清真寺。其中，嘉玛大清真寺是世界第三大清真寺，同时也是非洲大陆最高的建筑，建在地震带和海洋边缘的艰难地形上，技术难度相当大。”

“中国在绿色发展方面取得了巨大成就”

曹妃甸矿石码头，一艘货轮正在进行装卸作业。穿行在高达65米的巨大卸船机下，现代工业文明的震撼感扑面而来。据工作人员介绍，目前全国有7个可供40万吨级矿石船接卸泊位，曹妃甸港就拥有2个。经过多年发展，曹妃甸港已成为共建“一带一路”的重要节点。

港口发展离不开陆上高效的能源运输通道，大秦铁路在曹妃甸港口发展中发挥了重要作用。据了解，曹妃甸港口建有的翻车机一小时可卸完一列105节的单元万吨列车，高效的运输装卸在保证能源输送效率的同时，可以支撑大秦铁路分流4万多辆30吨运煤卡车，减少3万多吨碳排放。

列车不解体而直接进行翻车作业的近距离感受，让外媒记者叹为观止。“我们有很丰富的矿产资源，但我们并没能很好地利用这些资源实现发展”，塞拉利昂《非洲青年之声》的记者塞缪尔·易卜拉欣·科多玛感慨良多，“中国在70年间实现了持续快速发展。中国的发展经验值得我们学习”。

唐山作为中国近代工业的摇篮，在工业化进程中创造了令人惊叹的辉煌成就。“因煤而兴”的唐山，背后也有伤疤。开滦煤矿140年的开采给唐山留下一片比市区平均高度低约20米的沉降区，南湖公园就建在这片沉降区上。从垃圾堆积的城市环境“低点”变为湖岛相拥、郁郁葱葱的全国生态文化示范基地，南湖公园的生态改造是绿色发展中一个生动的案例。“南湖公园环境今昔对比，让我感到很震惊。中国在绿色发展方面取得了巨大成就”，来自巴基斯坦的记者萨博利感叹。

很多外媒记者都是第一次来唐山，有不少人在讲解中才知道四十年前这座城市经历过大地震的破坏。如今唐山给他们留下的是一个“神奇”“美丽”的城市形象。布基纳法索《希德瓦亚报》记者卡里姆·巴杜拉离开时意犹未尽地说：“唐山为我展示了一张干净、智慧、创新的中国名片，我很希望以后能再来这里看看。”

“智能化水平体现世界级航空枢纽的风采”

乘坐京雄高铁约半个钟到达机场地下站厅，出站后乘坐电梯直达航站楼，从陆到空，犹如无缝衔接。所到之处多是验证、购票的自主终端，智能化、便捷性显而易见。

欧克利德斯·迪奥戈·阿马德乌是来自圣多美和普林西比国家台的记者，每次从北京到圣多美需要中转3次，深知旅人的辛苦。“一个旅客来到这里能感受到极大的便利和舒适，各种指示简洁又明晰，多种自主设备帮助人快速登机，布局非常人性化。”

“在这里，高速铁路、城际铁路、公路、轨道交通在地下融会贯通，立体式的设计实现了零换乘，智能化水平体现世界级航空枢纽的风采。”对比以往的乘机经历，《阿富汗时报》副主编赛迪奇·胡赛尼感叹到。

在机场沙盘模型前，记者们得以进一步感知机场在整体设计方面蕴藏的精妙理念。“为什么要设计一条侧向跑道？”“请问5层观景区的设计理念是什么？”“这一海星形状的航站楼很特别，在中国文化里有什么寓意吗？”……机场经理进行一一解答，记者们不时点头赞叹，记录下关键信息。

航站楼里有不少专程前来参观体验的市民。他们同外国记者们一样，在移步换景之间不断收获着惊喜，他们脸上自豪的笑容也留在了一些记者的相机里。“科技感、未来感、艺术感……所有的这一切我只想用‘完美主义’来形容。中国有强有力的领导、有技术、有人才、有资金，能把‘完美主义’付诸实践。”赛迪奇在参观结束后向记者表示。

欧克利德斯一路上拍摄下不少细节，“我希望能把在这里看到的一切与我们国家的人民分享，借鉴如何更好规划城市的发展，如何用科技去改善人们的生活。”

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)