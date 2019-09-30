新华社明斯克9月30日电 专访：新中国70年来实现前所未有发展飞跃——访中白工业园管委会主任亚罗申科

新华社记者魏忠杰 李佳

中国白俄罗斯工业园管委会主任亚罗申科日前接受新华社记者专访时表示，新中国成立70年来走过了独特的发展道路，实现了前所未有的发展飞跃，人民生活水平得到极大提高。

亚罗申科强调，中国的发展对其他国家而言是机遇而不是威胁，中国提出的“一带一路”倡议是和平性质的倡议，落实该倡议有助于世界各国和地区实现和平发展。

“我认为，中国的成功和繁荣，是世界上很多国家学习的榜样。”亚罗申科说。

他说，中国已经从一个农业大国变成了工业强国，经济总量增长170多倍，129家企业进入世界500强，创造了世界奇迹。

由于工作原因，亚罗申科每年都多次访问中国，学习中国的工业园建设经验，北京、上海、广州和深圳等城市的发达程度令他惊叹。

他表示，新中国成立70年来的显著成就之一是中国人民的生活水平得到了大幅提高。他说，中国用短短数十年时间就成功让7亿多人脱贫，这一建设成就不仅令人敬佩，更值得赞叹。

亚罗申科表示，在中国共产党领导下，勤劳的中国人民团结一心，取得了国家发展建设的巨大进步。“中国改革开放政策和取得的建设成就向全世界表明，一个国家如果拥有统一的思想、目标和梦想，并成功追逐梦想，那么这个国家就会有巨大发展机遇。”

他说，中国对世界经济的贡献不可估量。目前中国已经是全球经济发展的领头羊之一，中国领导人提出的“一带一路”倡议已经开始对世界经济发展产生重要影响，获得100多个国家和国际组织响应支持，“并给参与该倡议的国家和地区提供了挖掘其物流、运输、生产和投资潜力的机会”。

他说，白俄罗斯希望通过与中国共建中白工业园及其他“一带一路”项目，广泛学习借鉴中国的发展经验，推动本国经济发展并不断提高本国人民的福利水平。

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