中美合拍动画片《雪人奇缘》登顶北美周末票房榜

新华社洛杉矶9月29日电（记者高山）中美合拍动画片《雪人奇缘》本周末北美上映后表现抢眼，以3天入账2085万美元一举登顶北美周末票房榜。

《雪人奇缘》由总部位于上海的东方梦工厂携手总部位于美国加州的梦工场动画共同打造，也是东方梦工厂的首部原创动画电影。

作为一部向世界讲述中国故事的动画大片，《雪人奇缘》带给全球观众一段从上海到喜马拉雅雪山的奇妙旅行，让观众遍览长江、黄山、乐山大佛、喜马拉雅山等美景。影片讲述中国女孩小艺在自家楼顶意外发现了小雪人“大毛”, 并和小伙伴一起，经历艰辛和考验护送小雪人重返位于喜马拉雅山的家园。

影片由吉尔·卡尔顿担任导演及编剧。负责该片国际市场发行的环球影业还与影音科技公司TheaterEars合作，在全美4000家电影院为该片提供汉语普通话配音版本和西班牙语配音版本。下载相关应用程序，观众就可以选择普通话音轨观看电影，这是好莱坞主流公司在全美大规模发行的影片首次向观众提供汉语配音版本选项。

影片北美上映后获得票房和口碑双丰收，北美影院观众评分为A级，在影评网站“烂番茄”上的新鲜度为80%。

焦点电影公司发行的电影版《唐顿庄园》本周下滑到第二位，周末3天入账1450万美元。影片改编自红极一时的同名历史题材英剧，由迈克尔·恩格勒执导，英剧原班人马出演。影片讲述唐顿庄园的主仆们为接待英国国王夫妇来访而忙碌起来，爱恨情仇暗自涌动。

STX娱乐公司发行的犯罪剧情片《舞女大盗》本周末入账1147万美元，排名第三。影片改编自《纽约客》杂志2015年的一篇文章，讲述一群纽约脱衣舞女在2008年金融危机后携手报复道貌岸然的华尔街精英。

华纳兄弟公司发行的恐怖片《小丑回魂2》本周末入账1040万美元，排名第四。影片是2017年上映恐怖片《小丑回魂》的续集，改编自美国著名作家斯蒂芬·金的同名小说。

《星际探索》周末3天入账1014万美元，排名第五。影片由二十世纪福克斯电影公司发行，讲述布拉德·皮特饰演的一名宇航员深入太空寻找30年前在失败的太空探索任务中失踪的父亲，并查明令人惊骇的真相。

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