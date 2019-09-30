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“海外看中国”系列访谈——

杜科：“中国市场不容忽视，不要只盯着美国硅谷”

郭翔宇 

2019年09月30日14:25  来源：人民网-国际频道
 

“中国是一个充满活力的国家。”2008年夏天，荷兰小伙杜科·范·布里曼第一次来到中国杭州，一待就是七八年，在这里他被中国人身上努力奋进的状态所感染。

2016年，他离开中国来到澳大利亚。凭借对中国市场的充分认识，创办了HaymarketHQ。谈及创业的初衷，杜科表示，我们的目标是让人们对亚洲市场特别是中国市场有更充分的认识，帮助年轻创客或者仍处于初创时期的企业能及时抓住市场机遇。他介绍，3年多来，HaymarketHQ已经服务了500多家企业，并在澳大利亚和新西兰举办了阿里巴巴云首次创业大赛，建立全球最大的在线项目，助力企业进入中国市场。

“近年来，中国实现了飞速发展，已经成为电子商务和金融技术的第二大市场领导者。国外企业必须认识到中国已经不再是一个世界工厂。”杜科建议，澳大利亚企业如果想要抓住中国市场的发展机遇，首先应着眼澳大利亚本土内的中国消费者的调查分析，其次还要放眼长远研究未来市场的消费增长点。

“中国市场不容忽视，不要只盯着美国硅谷。”杜科表示，未来的市场机遇不在美国，而在亚洲和中国市场。数据显示，到2020年，世界上将有三分之二的中产阶层来自亚洲。

面对中国企业，杜科也表示，虽然澳大利亚的人口规模与上海相差不大，但这是一个很有价值的适宜开发尝试新产品、新服务的市场，潜力巨大。“我想对中国企业说，澳大利亚欢迎中国企业，HaymarketHQ也期望与更多中国企业建立联系。”杜科说。（人民网悉尼9月29日电）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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