新华社纽约9月29日电 专访：中国取得巨大成就的关键在于坚持中国特色社会主义道路——访纳米比亚总统哈格·根哥布

新华社记者兴越

“我代表纳米比亚祝福我们的中国朋友，在这历史性的一天节日快乐，每一年都能取得更大成就！也希望我们能够继续强化纳米比亚与中国的深厚友谊! 国庆70周年快乐！”

纳米比亚总统哈格·根哥布在出席第74届联合国大会期间接受新华社记者采访时，向中国人民致以节日问候。他称赞中国取得的巨大成就，认为这关键在于中国共产党的领导，以及坚持并不断发展中国特色社会主义。

根哥布曾数次到访中国。“每一次访华都能感受到中国正在经历的巨大变化”，根哥布说。

谈到70年来中国取得的巨大成就，根哥布说，中国成功地将社会主义制度的优势与市场经济体制结合起来，根据自身能力和社会需求在医疗、教育等方面为人民提供保障，促进社会稳定发展。他表示，这也是非洲国家需要学习的。

根哥布赞赏中国多年来致力于帮助非洲地区发展、造福非洲人民。他说，中国是非洲的真诚伙伴和朋友，每次到访中国都能感受到政府和人民的友好以及非中之间的兄弟情谊，尤其令他印象深刻的是2018年中非合作论坛北京峰会，“习主席就站在那里欢迎50多位非洲领导人。当我们开始发言时，习主席也一直坐在那里聆听，让人感受到了真诚”。

回顾纳中两国几十年来的深厚友谊，根哥布表示：“这份友谊从互相尊重对方开始，这源于中国文化尊重其他不同文化的传统。”2018年，根哥布应习近平主席邀请对中国进行国事访问，其间两国元首一致决定建立中纳全面战略合作伙伴关系，并对两国合作作出全面规划。

中方近年来持续加大对纳米比亚援助力度，涵盖交通、农业、医疗卫生、气象设备等诸多领域，中国企业累计提供就业岗位１万余个，双方贸易增长势头强劲。此外，中国政府还向纳米比亚提供了领域广泛、形式丰富的人员培训，为纳米比亚经济社会发展发挥了重要作用。

根哥布高度评价纳中关系。根哥布说，升级为全面战略合作伙伴关系后，两国掀开了合作的崭新篇章，纳米比亚欢迎中国投资，为当地带来更多工作岗位。他表示，期待与中国不断加强在国际和地区事务中的沟通协调，不断深化互利共赢的合作。

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