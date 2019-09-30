新华社圣地亚哥9月29日电 专访：中国社会经济发展实现历史性跃升——访智利前驻华大使雷耶斯·马塔

新华社记者尹南 张笑然

智利前驻华大使、安德烈斯·贝略大学拉美中国问题研究中心主任费尔南多·雷耶斯·马塔日前在接受新华社记者采访时高度赞赏新中国成立70年来取得的巨大成就，认为中国经济社会发展水平实现了历史性跃升。

雷耶斯·马塔表示，中国这个有着数千年历史的国家，在仅仅70年时间里彻底扭转了命运。他认为，在未来全球化进程以及技术革新中中国也将继续发挥重要作用，中国对世界经济发展具有重大影响力。

雷耶斯·马塔于2006年到2010年任智利驻华大使，卸任后在智利安德烈斯·贝略大学创立拉美中国问题研究中心，研究中国经济发展和社会变革、中国特色社会主义、中国的国际关系尤其是与拉美国家的关系等。雷耶斯·马塔一直积极参与智利与中国间的交流活动，并出版专著详细讲述中国社会方方面面的进步。

他对记者说，中国用发展成就向世界展现了中国特色社会主义道路的成功。在他看来，中国的治理模式真正实现了国家、市场和社会具有活力的平衡，这也是“中国方案”对世界的重要贡献。

雷耶斯·马塔说，智利积极回应了中国提出的共建“一带一路”倡议，智利时任总统巴切莱特和现任总统皮涅拉分别于2017年和2019年出席了在北京举办的“一带一路”国际合作高峰论坛。

雷耶斯·马塔表示，“我很欣慰，智利能够以战略眼光看待‘一带一路’在拉美的重要性。”

他认为，为了真正同中国建立联系，“不能只考虑经济和投资，而应当努力理解中国的文化和中国人民的精神世界”。为此，他在安德烈斯·贝略大学组织了“千面中国”图片展。他告诉记者，自己亲自挑选的这些摄影作品很好地反映了现代中国与传统中国的交汇，反映了中国人的精神风貌、风俗和生活的变化。

已经81岁高龄的雷耶斯·马塔告诉记者，未来，他将继续积极参与与中国的交流活动，以推动拉美与中国学者间的相互交流、理解与合作。

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