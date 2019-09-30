新华社墨西哥城9月29日电 通讯：一份墨西哥报纸里的新中国70年

新华社记者吴昊

“这里记录着新中国的开始。”小心翻开一页泛黄的旧报纸，墨西哥《宇宙报》阅览室老员工艾达·卡斯特罗向新华社记者展示了一则“小豆腐块”消息。

创立于1916年的《宇宙报》是墨西哥不多的百年报纸之一，报社五楼的阅览室内存放着103年来出版的所有报纸。卡斯特罗已在阅览室工作了22年，她常会戴上白手套，为前来参观或查找资料的到访者找寻他们所需要的历史信息。

在新中国成立70周年前夕，卡斯特罗特地从储藏室搬来一本本装订好的旧报纸，带着记者追寻新中国的历史印记。

她翻开一张1949年10月2日出版的《宇宙报》，国际版显著位置刊登了一则新闻：昨日中华人民共和国宣告成立。这则消息篇幅不长，但短短几句简单的文字描述不乏现场感：“新中国国旗上有五颗金黄色星星，飘扬在北京市的建筑顶上……”文章还简单介绍了新中国成立的基本情况。

从这一天起，《宇宙报》成为墨西哥民众了解中国及两国关系发展的重要窗口。

卡斯特罗介绍说，最初《宇宙报》关于新中国的报道篇幅并不长，但随着中国国际地位的提升，来自遥远东方大陆的消息日益频繁地登上这份百年老报的重要版面。

1971年10月25日，中国重返联合国。次日，这则消息便登上《宇宙报》头版头条，粗体字在图片不多的报纸版面上颇为显眼。文章大篇幅介绍了世界各国对中国重返联合国的支持，见证了中国在国际舞台的地位提升。

随着中国的发展，改革开放的历程也展现在墨西哥民众眼前。在1978年12月的一份报纸上，一篇名为《中国政府将在农业产业国家开启国家转型》的文章十分醒目。“以经济建设为中心”“四个现代化”等名词陆续出现在《宇宙报》报端，报道开始引述来自新华社等中国媒体的消息。

卡斯特罗说，《宇宙报》等墨西哥媒体关于中国的报道从单纯引述英美等国的媒体报道，到越来越多地引用来自中国的消息，墨西哥民众了解中国的角度更加全面、平衡。

除了增加涉华的政治经济新闻等“硬新闻”，这份百年报纸也尝试用更轻松有趣的方式展现中国历史文化。谈起对中国印象深刻的报道，卡斯特罗立刻回想起40多年前《宇宙报》上刊登的一套介绍中国的插画作品。

中国针灸如何治病？中国人爱吃的为什么是米饭而不是面包？哪位中国人发明了纸张？墨西哥著名插画家里乌斯曾为当地儿童绘制了介绍中国的这套插画作品，以图文并茂的形式解答孩子们对中国的相关疑问。

进入20世纪90年代后，《宇宙报》开始采用彩色印刷。进入彩色图文时代后的《宇宙报》对中国的报道更加立体全面。

2008年8月，北京奥运会开幕，《宇宙报》多版关注中国奥运会。在一张全版彩色版面上，不仅用汉语拼音写出“你好”，还列举了多项北京奥运会之最。卡斯特罗表示，彩色图文报道关注中国各领域发展，让更多民众了解和记住中国。

近年来，《宇宙报》开始使用多媒体报道形式。在报纸官方网站及手机客户端等平台输入与中国相关的关键词，读者便可随时阅读西班牙语和英语的相关报道。文字、图片和视频等多媒体形式的报道展现了中国发展的新面貌，既能看到阿里巴巴等中国企业动态、中国5G发展等科技研发成果，也能看到中墨民间交流和互动。

“从某种意义上讲，我们也是新中国取得重大发展成就的记录者和见证者。”卡斯特罗笑着说。她期待未来能有更多报道“让墨西哥读者更全面地了解中国，让世界更多地听到中国声音”。（参与记者：陈瑶）

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