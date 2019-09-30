人民网>>国际

奥地利人民党大选获胜　库尔茨有望再任总理

2019年09月30日13:12  来源：新华网
 

　　新华社维也纳9月30日电（记者于涛）初步计票结果显示，在29日结束的奥地利国民议会选举中，前总理库尔茨领导的中右翼人民党以绝对优势成为议会第一大党，为库尔茨再次出任总理铺平了道路。

　　根据初步计票结果，人民党赢得38.4％的选票，比上次选举增加近7个百分点。传统大党中左翼社会民主党排名第二，得票率为21.5％，为该党有史以来最差选举结果。这也是两大传统政党得票率差距第一次达到两位数。

　　此外，右翼民粹主义政党自由党遭受重挫，得票率为17.3％，比上次选举减少了9个百分点。环保主义的绿党和倾向自由主义的新奥地利党分别以12.4％和7.4％的得票率进入议会。

　　奥地利总统范德贝伦发表声明说，他将在接下来的一周里与进入议会的各个政党进行会谈，之后将授权大选获胜者组织新政府。当地舆论认为，库尔茨无疑将获得组阁权，再次出任奥地利总理。

　　今年5月，时任副总理和自由党主席的施特拉赫涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光，时任总理库尔茨随即宣布结束人民党与自由党的执政联盟，提前举行大选。之后库尔茨因议会通过对其不信任案遭罢免，范德贝伦任命宪法法院院长比尔莱因为总理组建过渡政府。

　　库尔茨现年33岁，他2017年领导人民党在国民议会选举中获胜，与自由党组建联合政府，成为奥地利历史上最年轻的总理。

(责编：楚天舒(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved