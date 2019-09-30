奥地利人民党大选获胜　库尔茨有望再任总理

新华社维也纳9月30日电（记者于涛）初步计票结果显示，在29日结束的奥地利国民议会选举中，前总理库尔茨领导的中右翼人民党以绝对优势成为议会第一大党，为库尔茨再次出任总理铺平了道路。

根据初步计票结果，人民党赢得38.4％的选票，比上次选举增加近7个百分点。传统大党中左翼社会民主党排名第二，得票率为21.5％，为该党有史以来最差选举结果。这也是两大传统政党得票率差距第一次达到两位数。

此外，右翼民粹主义政党自由党遭受重挫，得票率为17.3％，比上次选举减少了9个百分点。环保主义的绿党和倾向自由主义的新奥地利党分别以12.4％和7.4％的得票率进入议会。

奥地利总统范德贝伦发表声明说，他将在接下来的一周里与进入议会的各个政党进行会谈，之后将授权大选获胜者组织新政府。当地舆论认为，库尔茨无疑将获得组阁权，再次出任奥地利总理。

今年5月，时任副总理和自由党主席的施特拉赫涉嫌与俄罗斯富商“利益输送”的视频曝光，时任总理库尔茨随即宣布结束人民党与自由党的执政联盟，提前举行大选。之后库尔茨因议会通过对其不信任案遭罢免，范德贝伦任命宪法法院院长比尔莱因为总理组建过渡政府。

库尔茨现年33岁，他2017年领导人民党在国民议会选举中获胜，与自由党组建联合政府，成为奥地利历史上最年轻的总理。

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