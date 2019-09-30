法国民众冒雨吊唁前总统希拉克

新华社巴黎9月29日电（记者唐霁）29日下午，寒风夹杂着阵雨，数千名法国民众自发前往巴黎荣军院吊唁刚刚逝世的法国前总统希拉克。

根据法国政府的安排，29日下午2时至次日上午7时，希拉克的灵柩被临时安置在巴黎荣军院圣路易教堂入口处，供民众瞻仰。记者在现场看到，希拉克的灵柩上覆盖着一面法国国旗，希拉克向人们挥手微笑的大幅照片悬挂在灵柩上方，灵柩两侧放置着欧盟旗帜和法国国旗。荣军院门前，前来向遗体告别的人排起了长队。据法国媒体估计，队伍长达一公里。截至29日下午5时，前去吊唁的人数已超过5000人。

根据法国总统府公布的计划，30日被定为全国哀悼日，全法国的政府机构和学校将默哀一分钟。在巴黎圣叙尔皮斯教堂举行的悼念仪式将由法国总统马克龙主持，法国前总统德斯坦、萨科齐、奥朗德等人和多位外国领导人将参加仪式。30日下午，希拉克的遗体将被安葬在巴黎蒙帕纳斯公墓其已故长女洛朗斯的墓旁。

法国民意调查机构IFOP的民调显示，希拉克自卸任总统后，越来越受到法国民众喜爱，他和戴高乐并列成为法国人心目中第五共和国最好的总统。法国《世界报》28日发表社论说，希拉克的逝世，标志着法国一个时代的结束。

希拉克9月26日逝世，享年86岁。他曾于1995年至2007年两度担任法国总统，被视为法国正统戴高乐主义的最后一位代表人物。

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