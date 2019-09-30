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中企投建巴基斯坦苏吉吉纳里水电站成功截流

2019年09月30日09:49  来源：人民网-国际频道
 

人民网伊斯兰堡9月29日电（记者 丁雪真）由中国能建葛洲坝集团（以下简称“葛洲坝集团”）投建的巴基斯坦苏吉吉纳里水电站28日举行截流仪式，标志着该项目取得阶段性成果，并进入全面建设阶段。

巴基斯坦开伯尔-普什图省高级官员穆罕默德·阿提夫·汗在致辞中表示，苏吉吉纳里水电站建设为当地带来了6000多个工作岗位，有效改善了周边地区的就业状况，期待项目建成后为巴基斯坦提供更多低价的清洁能源，进一步缓解巴基斯坦的电力紧张，促进经济社会发展并造福人民。

中国能建葛洲坝集团股份公司副总经理冯兴龙说，苏吉吉纳里水电站项目采用BOT（建设-运营-移交）的模式，由葛洲坝集团投资、建设和运营，是迄今为止中资企业在境外绿地投资的最大水电站项目。大坝截流是项目建设的关键性节点，截流仪式后，大坝主体工程将全面开工，同时也意味着项目进入施工高峰期。

据了解，苏吉吉纳里水电站位于巴基斯坦西北部开伯尔-普什图省，是中巴经济走廊优先实施的重点项目之一。该项目总投资额约19.6亿美元，合同工期72个月，预计于2022年年底完工。电站将布置4台冲击式水轮发电机组，总装机容量为874兆瓦，建成后每年可提供32亿千瓦时的清洁电能。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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