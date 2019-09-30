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巴勒斯坦：以色列封锁使加沙地区85%的居民处于极端贫困状态

2019年09月30日09:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 巴勒斯坦政府指出，由于以色列的长期封锁，加沙地区85%的居民处于极端贫困状态。

据《中东报》30日报道，巴勒斯坦反封锁人民委员会主席贾马尔.哈德里称，加沙地区85%的人口生活在贫困线以下，其原因是以色列的长期封锁使那里的经济状况恶化，每天人均收入最高2美元，年轻人的失业率甚至高达65%。

报道表示，哈德里在他发表的一份新闻稿中还表示，因为经济极度恶化，目前加沙有30多万人失业，众多基础建设项目中断，更为严重的是，加沙100%的工厂全部或部分受损，每天都有企业、公司或工厂因经济状况而关闭，失业人数还在不断增加。他同时表示，流动资金严重短缺，购买力每天都在下降，各级经济都处于停滞状态。

哈德里称，要解决加沙当前的问题，有两个办法，首先是国际社会采取实际行动，对以色列施加强大压力，使以色列解除非法、不道德和不人道的封锁，以色列的封锁违反了国际法和《日内瓦第四公约》以及《世界人权宣言》；第二是国际社会、阿拉伯和伊斯兰世界在所有领域特别是人道主义领域继续提供支持。哈德里称，“结束封锁意味着结束加沙地区人民的严重危机。”（安国章）

(责编：刘洁妍、杨牧)
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