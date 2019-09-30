在世界舞台讲述新中国70年发展故事

当地时间2019年9月27日，国务委员兼外交部长王毅在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论，并发表题为《今日之中国，世界之中国》的讲话。图片来源：外交部网站

人民网北京9月29日电（刘叶婷、实习生李婷）作为习近平主席特别代表出席联合国可持续发展目标峰会、联合国气候行动峰会，在美国四团体晚餐会上发表演讲，在联合国大会一般性辩论上讲述中国故事，密集会见20余位各国代表，主持、出席10余场重要活动……释争议、寻共识是共同目标，谈合作、叙友谊是共同话题，促发展、谋未来是共同愿景。回顾国务委员兼外交部长王毅的联合国大会之行，一个开放、包容、自信的负责任大国形象更加生动鲜明。

践行多边主义 中国积极行动

对全球减贫贡献累计超过70%；2017年，中国小学和初中教育完成率接近100%；基本实现全民医保覆盖……在联合国可持续发展目标峰会上，中国交出了一份满意的答卷。会上，王毅还郑重宣布，中国下决心打赢脱贫攻坚战，将于明年消除绝对贫困，提前10年实现第一项可持续发展目标。

在联合国气候行动峰会上，中国的成绩单同样令人瞩目。2018年，中国单位GDP二氧化碳排放超额完成了当年目标，相当于减少二氧化碳排放约52.6亿吨。同年，森林蓄积量比2005年增加45.6亿立方米。2000年以来，全球新增绿化面积约四分之一来自中国……此外，中国还围绕中方与联合国、落实2030年可持续发展议程、气候变化等议题发布了四份文件。

中国立场和行动迎来国际社会点赞。第74届联大主席穆罕默德-班迪说，中国不但在几十年间成功使数亿人摆脱贫困，并且正努力在这个人口数量世界第一的国家彻底消灭贫困，这本身就是对世界以及对实现联合国可持续发展目标的巨大贡献。联合国秘书长古特雷斯评价说，中国是落实可持续发展目标的领军者。联合国开发计划署署长施泰纳说，中国在环境保护、应对气候变化方面的努力和对教育的投入，给其他国家提供了有益经验。

中国历来是多边主义和联合国的坚定支持者。作为常任理事国之一，中国已成为联合国第二大会费国、维和行动第二大出资国和安理会五常中派遣维和军事人员最多的国家。中国参与了几乎所有政府间国际组织和500多项国际公约。在践行多边主义的道路上，中国一直是积极行动者。

国际观察员申环对人民网表示，国务委员兼外交部长王毅作为习近平主席特别代表出席联合国气候行动峰会，更是向国际社会充分展现了中国积极应对气候变化、坚定维护多边进程、坚定支持联合国及其秘书长工作的积极姿态。

“中国在承诺和协议上始终做到言行一致，是大国中的突出表率。”外交学院教授李海东接受人民网采访时表示，中国始终坚持以联合国为核心的国际体系，主张以国际法为基础的国际秩序，践行多边主义，始终做到言行一致、表里如一，展现了大国应有的担当与责任。

谋求合作发展 中国主动引领

纵览王毅与20多位各国代表的会见内容，寻求合作发展已成为各方共识，共建“一带一路”、深化双方关系、造福两国人民是高频词汇。事实证明，中国的发展道路、发展理念、发展经验得到了国际社会的广泛认同。中国的发展离不开世界，世界的发展也同样离不开中国。

发展是解决一切问题的总钥匙。在此次联合国大会上，中方开出了发展“药方”——应当将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置。维护以南北合作为主渠道、南南合作为补充的全球发展合作格局，积极构建开放型世界经济。各国要把2030年可持续发展议程同本国中长期发展战略相结合，努力实现高质量发展……

为了完善全球经济治理、突破发展困境，中方做出了切实行动。2013年，习近平主席提出的“一带一路”倡议，为世界提供了新型发展模式，顺应了各国发展的普遍愿望，6年来，已有150多个国家和国际组织加入“一带一路”朋友圈，成为造福世界和各国人民的合作之路、希望之路、繁荣之路。

针对国际和地区热点问题，中方在国际舞台上发出了正义声音。面对朝鲜半岛核、伊朗核、中东等重大热点问题，中方主张通过对话谈判解决矛盾分歧，坚持不干涉内政原则和客观公正立场。作为一个负责任的大国，中国始终站在和平与正义的一边，站在维护联合国宪章宗旨和原则的一边。

在世界发展的道路上，中国是主动引领者。古特雷斯表示，联合国希望继续深化同中国在维护和平安全、可持续发展等方面的合作，期待中国在气候变化等领域继续发挥引领作用。

李海东表示，当前个别国家在国家社会上采取了与历史潮流严重不符的单边主义、霸凌主义和保护主义政策，中国发出的正义呼声和追求合作发展的理念与之形成鲜明对比，可以预见的是，在当前和未来的一段时间里，中国将为全球提供更多公共产品，作出更大贡献。

70年发展成就 中国备受瞩目

当地时间9月26日，一场特殊的图片展在联合国总部开幕。一幅幅图片记录了中国人民团结奋斗的真实故事，记录了中国发展进步的辉煌成就，也记录了中国不断融入世界、为世界作出重要贡献的精彩历程。在中华人民共和国成立70周年成就图片展上，各国代表看到了中国70年的发展成就，中国坚持和平发展、互利共赢，推动构建人类命运共同体的理念更加深入人心。

70年栉风沐雨，70年砥砺前行。今年是中华人民共和国成立70周年，中国外交也走过了70年风雨历程，党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国的引领力、凝聚力、号召力不断增强，中国特色大国外交也昂首迈进新时代。在此次联合国大会的舞台上，中国开放、包容、自信、负责任的大国形象日益鲜明。

主动设置会议议题，共商和平发展。除了中华人民共和国成立70周年成就图片展，在中缅孟三方非正式会晤、文明古国论坛外长会、中国－拉共体“四驾马车”外长第七次对话等会议上，中方还就周边问题与区域合作、文明交流互鉴、促进共同发展等方面提出了建设性意见。尤其是中方提出的安理会常任理事国的五个带头，为促进世界和平繁荣提供了中国智慧。

回应误解疑虑，坦诚与国际社会交流。长期以来，针对中国的新疆、西藏、香港、台湾等内政问题，个别国家带着有色眼镜，无视中国的发展成就，进行肆意抹黑和粗暴干涉。中方进行了一一回应。在中美关系上，此次中美双方更是进行了直接交锋，中方不惧挑战，坚持维护自身正当权益的表态，更是让国际社会看到了中方敢于亮剑、善于亮剑的大国气魄。

“中国主动展示自身，加强与其他国家的沟通和交流，有助于外部更好地理解和认识中国文化、价值以及中国主张。”李海东表示，在当前的国际舆论环境中，西方媒体和政客对中国持有的偏见和炒作不利于中国的国家形象和利益。因此，中国积极主动“走出去”，作出强有力的澄清和反驳是十分重要且必要的。

70载岁月峥嵘，中国走出了一条不平凡的发展道路，站在70年历史节点，中国将在新时代破浪前行。面对保护主义和单边主义逆流，在习近平外交思想的指引下，中国在联合国大会期间发出了支持多边主义的坚定声音，中国以更加积极有为的姿态参与国际事务，以实际行动维护现行国际秩序、提出中国方案、贡献中国力量，展现出了一个负责任大国的担当。

(责编：杨牧、刘洁妍)