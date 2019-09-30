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埃塞俄比亚新动态与中埃关系国际学术研讨会举行

2019年09月30日09:11  来源：人民网-国际频道
 
研讨会开幕式现场
研讨会开幕式现场

人民网天津9月29日电 29日，埃塞俄比亚新动态与中埃关系国际学术研讨会在天津举行。天津职业技术师范大学党委书记张金刚，埃塞俄比亚巴哈达尔大学副校长Eden Amsalu出席开幕式并致辞。来自中国、埃塞俄比亚的专家学者等相关人士共80余人与会。

张金刚在致辞中说，近年来中国与埃塞俄比亚关系全面快速发展，两国在各领域互利合作不断深化，双边关系提升为全面战略合作伙伴关系。推动中国专家学者开展对埃塞俄比亚国别研究具有特殊的意义。

在研讨会主旨发言阶段，中国政府叙利亚问题特使、中国前驻埃塞俄比亚大使兼驻非盟代表、天津职业技术师范大学非盟研究中心名誉主任解晓岩，中国非洲史研究会会长、北京大学教授李安山，埃塞俄比亚巴哈达尔大学学者Mohammed Seid Ali，分别作了题为《中埃命运共同体的现在与未来》、《中国—埃塞俄比亚友好关系史》、《作为“发展型”国家的埃塞俄比亚》的主旨发言。

本次研讨会由天津职业技术师范大学主办，天津职业技术师范大学非盟研究中心、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学埃塞俄比亚研究院、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学孔子学院承办。研讨会就“埃塞俄比亚政治、经济与外交动态”、“埃塞俄比亚文化、教育与医疗卫生发展动态”等专题进行详细探讨。（王南、刘晶）

(责编：崔越、刘洁妍)
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