阿富汗第四次总统选举投票延迟结束 多地发生袭击

阿富汗总统选举28日举行。受安全威胁等因素影响，当天投票延迟结束。自2001年美国入侵阿富汗并推翻塔利班政权以来，这是阿富汗第四次总统选举。

【投票】

阿富汗总统选举28日7时开始投票，原定15时结束。但是，阿富汗独立选举委员会官员当天晚些时候说，投票延迟2小时结束。

总共18名候选人竞选总统，其中4人随后放弃角逐。民意调查显示，这些候选人中，阿富汗总统穆罕默德·阿什拉夫·加尼和政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉获得的支持率较高。

阿富汗全国登记选民940万人，投票站总数超过5000个。

本轮投票结果预期10月17日发布。如果没有候选人获得超过半数选票，将在11月23日举行第二轮投票。

阿富汗最初定于今年4月20日选举总统。去年12月底，阿富汗独立选举委员会宣布，出于技术、安全、资金等一系列原因，选举推迟到2019年7月20日。选举委员会今年3月宣布，为有更多准备时间，选举再次推迟至9月28日。

加尼2014年当选总统，任期原定持续至今年5月22日。鉴于选举日期推迟，阿富汗最高法院今年4月宣布延长加尼的总统任期，“直至选举产生新总统”。

【威胁】

阿富汗安全部队出动大约10万人，在全国30多个省份的大约5000个投票站提供安全保护。然而，首都喀布尔、坎大哈、加兹尼、贾拉拉巴德等多座城市28日发生袭击事件，危及投票站及周边区域。

阿富汗安全形势在美国总统唐纳德·特朗普本月叫停与塔利班谈判后骤然紧张，阿富汗政府军和外国驻军与塔利班和其他武装组织的冲突加剧，令人担忧平民伤亡会进一步增加。

塔利班多次呼吁民众抵制总统选举，威胁对选举活动和投票站发动袭击。

联合国数据显示，阿富汗国民议会去年选举期间，至少56人死于与选举相关的暴力活动，379人受伤。一些分析师提醒，阿富汗总统选举期间，暴力和袭击事件预期会增加。

阿富汗楠格哈尔省政府发言人阿陶拉·霍吉亚尼说，贾拉拉巴德市一个投票站附近28日发生爆炸，造成1死2伤。

一名不愿公开姓名的医护人员告诉媒体记者，南部城市坎大哈一个投票站当天遭遇炸弹袭击，至少16人受伤，其中3人伤势危重。当地官员证实发生袭击，但没有确认伤亡数字，只是披露3人在医院接受救治。

路透社报道，阿富汗400多个投票站位于塔利班控制区，投票日当天不予开放。由于面临安全威胁，另有数百个投票站关闭。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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