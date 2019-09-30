伊拉克重开与叙利亚口岸 标志两国关系进一步改善

伊拉克媒体报道，伊拉克总理阿迪勒·阿卜杜勒-迈赫迪批准重新开放一处与叙利亚的主要边境口岸，标志两国关系进一步改善。

伊拉克通讯社和苏马里亚电视台28日以伊拉克边防官员为来源报道，阿卜杜勒-迈赫迪已经同意本月30日重新开放加伊姆口岸，以便人员和贸易流通。加伊姆口岸在叙利亚一侧名为阿布卡迈勒口岸，伊拉克方面先前只对政府和军队开放。

加伊姆位于伊拉克西部安巴尔省，距离首都巴格达大约300公里。边界另一侧是叙利亚边境城镇阿布卡迈勒。这片区域曾是极端组织“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克的最后据点，2017年由两国政府军收复。

这两座边境城镇战略位置重要，是连接两国首都陆路通道的必经之地。

去年10月，伊拉克时任外交部长易卜拉欣·贾法里访问叙利亚，与叙利亚方面商谈重开边境口岸事宜。叙利亚官方媒体当时报道，双方同意“加速”进程。

叙利亚与伊拉克的另外两处边境口岸现在由叙利亚库尔德武装和美军控制。

路透社报道，叙利亚与邻国黎巴嫩、以色列、约旦、伊拉克和土耳其漫长边界线上有19处边境口岸，其中大约半数不在叙利亚政府控制下。

叙利亚2011年爆发内战，部分阿拉伯国家继而与叙利亚政府关系紧张，多国关闭驻叙利亚使馆，阿拉伯国家联盟暂停叙利亚的成员国资格。不过，叙利亚政府近两年在地面战场取得节节胜利，多个阿拉伯国家与叙利亚关系转暖。

阿拉伯联合酋长国和巴林去年12月重新开放在叙利亚首都大马士革的使馆。约旦去年10月向叙利亚开放一度关闭的边境口岸，今年3月两国恢复通航。

包括伊拉克在内的多个阿拉伯国家呼吁让叙利亚重返阿盟。不过，消息人士披露，阿盟内部就是否恢复叙利亚的成员国资格分歧严重。由于一些成员国反对，阿盟今年3月在突尼斯召开峰会时没有把这一议题列入议程。（王宏彬）（新华社专特稿）

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